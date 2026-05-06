中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（6）日共有3場比賽，近期吞下3連敗的中信兄弟，今日由王牌洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發交手味全龍洋投魔神龍（Marcelo Martinez）；上週末遭到橫掃的樂天桃猿，今日交手富邦悍將，由洋投魔爾曼（Kyle Marman ）掛帥，出戰悍將李東洺；目前暫居聯盟第2的台鋼雄鷹與第3的統一7-ELEVEn獅今日正面交手，由江承諺對決銳力獅（Denyi Reyes）。《NOWnews》整理出5月6日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍新莊先發投手對戰資訊
📍新莊賽事轉播資訊
📍大巨蛋先發投手對戰資訊
📍大巨蛋賽事轉播資訊
📍嘉義市先發投手對戰資訊
📍嘉義市賽事轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月5日賽後）：
桃猿拚止3連敗 魔爾曼對決李東洺
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前排名第4，今日推出土投李東洺先發，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率3.10。本季李東洺與桃猿有過1次交手，主投5局失2分，最終無關勝敗，對戰防禦率3.60。
桃猿目前排名第5，今日由洋投魔爾曼掛帥，本季出賽5場，拿下2勝2敗，防禦率2.32。魔爾曼本季與悍將有過1次交手，主投7局失1分，最終拿下勝投，對戰防禦率1.29。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
羅戈掛帥拚止敗 交手龍隊魔神龍
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
龍隊目前暫居聯盟龍頭，今日推出洋投魔神龍先發，本季出賽3場，拿下2勝，防禦率0。去年魔神龍與兄弟4次，拿下1勝3敗，對戰防禦率4.50。
兄弟目前排名墊底，今日由王牌洋投羅戈掛帥，本季出賽6場，拿下1勝4敗，防禦率3.50。去年羅戈與龍隊交手8場，拿下3勝2敗，對戰防禦率1.88。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
A段班對決 獅隊銳力獅強碰雄鷹江承諺
🟡嘉義市賽事、開賽時間18：35
獅隊目前排名第3，今日推出洋投銳力獅先發，本季出賽2場，吞下1敗，防禦率0.75。銳力獅今年首次來台發展，從未與雄鷹有過交手紀錄，今日將是生涯首次對決雄鷹打線。
雄鷹目前排名第2，今日由左投江承諺掛帥，本季出賽4場拿下3勝，防禦率0.75。江承諺去年與獅隊交手4場，吞下1敗，對戰防禦率5.03。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️5/6中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：23至24度
降雨機率：0%
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：23至24度
降雨機率：0%
📍嘉義市球場（室外球場）
氣溫：25至27度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍中職戰績表
📍新莊先發投手對戰資訊
📍新莊賽事轉播資訊
📍大巨蛋先發投手對戰資訊
📍大巨蛋賽事轉播資訊
📍嘉義市先發投手對戰資訊
📍嘉義市賽事轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月5日賽後）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|25
|17-8-0
|0.680
|-
|2
|台鋼雄鷹
|26
|14-11-1
|0.560
|3
|3
|統一獅
|25
|13-11-1
|0.542
|3.5
|4
|富邦悍將
|23
|11-12-0
|0.478
|5
|5
|樂天桃猿
|24
|10-13-1
|0.435
|6
|6
|中信兄弟
|25
|7-17-1
|0.292
|9.5
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前排名第4，今日推出土投李東洺先發，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率3.10。本季李東洺與桃猿有過1次交手，主投5局失2分，最終無關勝敗，對戰防禦率3.60。
桃猿目前排名第5，今日由洋投魔爾曼掛帥，本季出賽5場，拿下2勝2敗，防禦率2.32。魔爾曼本季與悍將有過1次交手，主投7局失1分，最終拿下勝投，對戰防禦率1.29。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
龍隊目前暫居聯盟龍頭，今日推出洋投魔神龍先發，本季出賽3場，拿下2勝，防禦率0。去年魔神龍與兄弟4次，拿下1勝3敗，對戰防禦率4.50。
兄弟目前排名墊底，今日由王牌洋投羅戈掛帥，本季出賽6場，拿下1勝4敗，防禦率3.50。去年羅戈與龍隊交手8場，拿下3勝2敗，對戰防禦率1.88。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡嘉義市賽事、開賽時間18：35
獅隊目前排名第3，今日推出洋投銳力獅先發，本季出賽2場，吞下1敗，防禦率0.75。銳力獅今年首次來台發展，從未與雄鷹有過交手紀錄，今日將是生涯首次對決雄鷹打線。
雄鷹目前排名第2，今日由左投江承諺掛帥，本季出賽4場拿下3勝，防禦率0.75。江承諺去年與獅隊交手4場，吞下1敗，對戰防禦率5.03。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：23至24度
降雨機率：0%
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：23至24度
降雨機率：0%
📍嘉義市球場（室外球場）
氣溫：25至27度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。