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⚾2026年中職戰績表（截至5月5日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 25 17-8-0 0.680 - 2 台鋼雄鷹 26 14-11-1 0.560 3 3 統一獅 25 13-11-1 0.542 3.5 4 富邦悍將 23 11-12-0 0.478 5 5 樂天桃猿 24 10-13-1 0.435 6 6 中信兄弟 25 7-17-1 0.292 9.5

▲樂天桃猿上週末吞下3連敗，今日推出洋投魔爾曼先發，交手富邦悍將李東洺。（圖／樂天桃猿提供,2026.4.21）

▲味全龍暫居聯盟龍頭，今日推出洋投魔神龍先發交手中信兄弟，目標搶下3連勝。（圖／味全龍提供,2026.4.15）

▲台鋼雄鷹江承諺今日先發交手統一獅，目標要替球隊拿下3連勝。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.11）

提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（6）日共有3場比賽，近期吞下3連敗的中信兄弟，今日由王牌洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發交手味全龍洋投魔神龍（Marcelo Martinez）；上週末遭到橫掃的樂天桃猿，今日交手富邦悍將，由洋投魔爾曼（Kyle Marman ）掛帥，出戰悍將李東洺；目前暫居聯盟第2的台鋼雄鷹與第3的統一7-ELEVEn獅今日正面交手，由江承諺對決銳力獅（Denyi Reyes）。🟡新莊賽事、開賽時間18：35悍將目前排名第4，今日推出土投李東洺先發，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率3.10。本季李東洺與桃猿有過1次交手，主投5局失2分，最終無關勝敗，對戰防禦率3.60。桃猿目前排名第5，今日由洋投魔爾曼掛帥，本季出賽5場，拿下2勝2敗，防禦率2.32。魔爾曼本季與悍將有過1次交手，主投7局失1分，最終拿下勝投，對戰防禦率1.29。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35龍隊目前暫居聯盟龍頭，今日推出洋投魔神龍先發，本季出賽3場，拿下2勝，防禦率0。去年魔神龍與兄弟4次，拿下1勝3敗，對戰防禦率4.50。兄弟目前排名墊底，今日由王牌洋投羅戈掛帥，本季出賽6場，拿下1勝4敗，防禦率3.50。去年羅戈與龍隊交手8場，拿下3勝2敗，對戰防禦率1.88。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡嘉義市賽事、開賽時間18：35獅隊目前排名第3，今日推出洋投銳力獅先發，本季出賽2場，吞下1敗，防禦率0.75。銳力獅今年首次來台發展，從未與雄鷹有過交手紀錄，今日將是生涯首次對決雄鷹打線。雄鷹目前排名第2，今日由左投江承諺掛帥，本季出賽4場拿下3勝，防禦率0.75。江承諺去年與獅隊交手4場，吞下1敗，對戰防禦率5.03。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍新莊球場（室外球場）氣溫：23至24度降雨機率：0%📍臺北大巨蛋（室內球場）氣溫：23至24度降雨機率：0%📍嘉義市球場（室外球場）氣溫：25至27度降雨機率：0%