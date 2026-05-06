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明尼蘇達灰狼昨（5）日以104：102險勝聖安東尼奧馬刺，搶下系列賽1：0領先。然而，灰狼球迷還沒開心太久，根據NBA官方今（6）日發布的最新傷病報告顯示，陣中頭號球星愛德華茲（Anthony Edwards）與主力後衛多森姆（Ayo Dosunmu）在明日的第二戰皆被列為「出賽成疑（Questionable）」。愛德華茲是在首輪對決金塊的第四戰中遭遇左膝過度伸展的傷勢，原本預期需休息數週，但他展現超強韌性，只缺席兩場比賽便在對陣馬刺的系列賽首戰回歸。昨日愛德華茲替補出賽25分鐘，全場13投8中、三分球3投2中攻下18分，是灰狼能在客場開紅門的最大關鍵。儘管數據亮眼，但愛德華茲賽後卻對自己的表現感到不滿，直言自己還可以做得更好。目前他與因小腿傷勢缺席首戰的多森姆，在次戰的狀態皆不明朗，球團將視賽前練球後的身體反應，決定兩人是否上場。除了愛德華茲，灰狼隊另一名後場戰力多森姆因小腿受傷，自首輪第五戰後便高掛免戰牌，明日的G2恐怕還是難以回歸。在多森姆因傷缺陣期間，灰狼新秀香農（Terrence Shannon Jr.）臨危受命進入先發陣容。他在次輪首戰表現搶眼，攻下16分、5籃板，雖然命中率13投5中稍低，但頻頻衝擊籃下獲得8次罰球機會，有效彌補了後場戰力的缺口，成為球隊獲勝的奇兵。灰狼目前在大比分取得1：0領先，明（7）日早上將繼續在馬刺主場（Frost Bank Center）進行第二戰。對灰狼而言，若能在愛德華茲狀態尚未百分之百恢復的情況下再度偷走勝利，帶著2：0的優勢回到明尼蘇達，將對晉級西區決賽大有幫助。