NBA賽場外的戰火再度升級！前NBA樂透區選秀球員、在聯盟征戰11年的後衛小瑞佛斯（Austin Rivers）近日錄製長影片，火力全開回擊勇士隊球星「嘴綠」格林（Draymond Green）。小瑞佛斯痛批格林是「近代籃球史上運氣最好的球員」，並直言若非身處勇士體系，格林根本無法取得今日的成就。

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格林抱怨科爾「耽誤」其生涯

這場跨空對談始於上周，格林在個人播客節目中發表「神言論」，抱怨主帥科爾（Steve Kerr）「耽誤」了他的NBA生涯，理由是科爾從未像對待柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）或杜蘭特（Kevin Durant）那樣為他設計得分戰術。

小瑞佛斯隨即在節目中直言該言論「荒謬」：「科爾讓你當組織前鋒，給你絕對自由與話語權，甚至包容你的情緒失控。格林從來不是得分大殺器，比賽中80%的時間對手都在放空他，他才能利用高球商為水花兄弟做掩護。是科爾成就了他，他居然說被耽誤？這簡直不可理喻。」

格林反擊：嘲諷小瑞佛斯拿「靠爸救濟金」

面對質疑，格林日前在播客中以「母隊效力」與「選秀順位」進行人身攻擊，鄙視小瑞佛斯的職業生涯：「一個當年第10順位被選中的人，第一段生涯才兩年就被掃地門，居然來評價我這個第35順位？你拿到僅次於川普救濟航空公司的一筆『救濟金』——你爹當年直接給了你4200萬美元的大合約！」格林甚至嘲諷小瑞佛斯的巔峰僅止於高中。

小瑞佛斯回擊：你只是運氣好在勇士打球

面對格林的冷嘲熱諷，小瑞佛斯昨日徹底爆發，錄製影片回擊，他強調自己高中是全美第一、奈史密斯獎得主，拿了幾乎所有獎項，而格林根本不知道排到哪了，兩人完全不是一個級別的球員。

至於NBA層級，小瑞佛斯自嘆不如，承認格林是名人堂級別，但也直言那是因為他「運氣太好」，在勇士隊打球，身邊圍繞著「歷史第一射手柯瑞、前五射手湯普森、伊古達拉、李文斯頓，還有被你那張破嘴趕走的杜蘭特」。

戰術真相：小瑞佛斯怒嗆：「醒醒吧格林！你就是個只會投麵包的傢伙！根本沒人防你！所有對手都撲出去防隊上的天才了，你才能輕鬆切入上籃。是科爾成就了你的職業生涯，你居然有臉說他耽誤你？」

針對格林未來想當教練的夢想，小瑞佛斯毒舌表示：「NBA不會雇用一個動不動就重拳出擊、揍自家球員（指普爾事件）和工作人員的教練。」


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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...