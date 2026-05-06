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金州勇士隊雖然已在附加賽止步，但當家前鋒「嘴律」格林（Draymond Green）依然是話題中心。近日格林在自己的播客節目《The Draymond Green Show》中再度開砲，直指總教練科爾（Steve Kerr）「限制」了他的職業生涯發展，尤其是在進攻端的表現。儘管引發外界譁然，格林仍加倍重申其觀點，認為若非科爾的戰術定位，他的生涯高度不僅於此。格林在節目中坦言，雖然科爾成就了現在的他，但心中仍有遺憾。他表示：「他為我做了很多，但有一部分的我覺得，他阻礙了我的職業生涯，限制了我本能成為的球員。當我想起自己曾經在進攻端是什麼樣的球員，以及後來變成了什麼樣子，我認為很大一部分要歸咎於他。」這是格林在近期兩度在節目上強調「被科爾耽誤」的觀點。他透露，自2016年杜蘭特（Kevin Durant）加盟以來，戰術本中就沒有任何一球是為他設計的，「你覺得這會不會阻礙一名進攻球員？當然會。有時候我坐在家裡會想：『如果我堅持自己的打法，我究竟能達到什麼樣的高度？』」根據統計，格林的進攻數據在科爾執掌初期曾迎來高峰。2015-16賽季，格林場均貢獻生涯最高的14.0分與10.1次出手，當時他在代理總教練沃頓（Luke Walton）執教的前42場比賽中，進攻欲望極強，場均達14.5分。但當科爾於2016年1月回歸後，格林的數據開始下滑。隨後進入杜蘭特時代，格林的進攻角色進一步萎縮。杜蘭特加盟前（2014-16）他場均12.8分、9.9次出手；杜蘭特時期（2016-19）場均9.6分、8.0次出手。近七年（2019-26）則場均僅8.2分、6.7次出手。對於格林的言論，總教練科爾在接受《紐約客》採訪時也罕見透露兩人複雜的關係。科爾形容格林是他見過最好的防守球員，甚至超越了當年的皮朋（Scottie Pippen）與羅德曼（Dennis Rodman），直言兩人之間的關係複雜，有愛也有恨：「他做過一些我永遠無法原諒的事，但我仍願意為他做任何事。」格林也在節目中爆料，去年12月兩人曾發生嚴重衝突，他甚至對科爾說「我覺得你從來沒喜歡過我」，導致科爾當場落淚。儘管格林強調這只是球員對教練常見的「牢騷」，並重申「沒有科爾就沒有今天的我」，但他選擇將這些私人恩怨與不滿公開化，無疑為勇士隊的動盪休賽季再添一把火。格林雖然對進攻端被限制感到耿耿於懷，但在科爾麾下，他獲得了4座總冠軍、1次最佳防守球員（DPOY）以及9次年度防守陣容肯定，這樣的榮譽幾乎讓他未來能進入到奈史密斯名人堂。