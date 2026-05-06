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效力於洛杉磯道奇1A的19歲台灣小將柯敬賢，今（6）日在對戰天使1A的比賽中扛起第四棒的重任，並在比賽後半段展現驚人的長打火力，單場敲出二壘安打與本季第4轟。最終道奇1A就靠著柯敬賢的關鍵全壘打奠定勝基，以3：0完封對手。柯敬賢此役擔任先發左外野手。雖然前兩個打席未能建功，分別擊出滾地球與飛球出局，但他在5局上戰局膠著時，率先掃出中外野方向二壘安打。最亮眼的表現出現在8局上，柯敬賢擊出一記石破天驚的右外野陽春砲，幫助球隊取得2：0的關鍵保險分。這是柯敬賢的本季第4轟是他繼4月29日以來再度開砲，總計他今天4打數敲出2安打，全數皆為長打，擺脫連4場無安打的陰霾。作為道奇1A陣中第二年輕的球員，柯敬賢展現了超齡的選球能力與長打爆發力。本季目前出賽17場，在59個打數中敲出17支安打，進帳15分打點。值得注意的是，柯敬賢的進階數據在聯盟中相當搶眼。目前他的全壘打數高居隊內第二，整體攻擊指數（OPS）高達1.010，上壘率也維持在優異的0.434。數據顯示柯敬賢不僅擁有擊球力量，強大的選球眼（14次保送）也讓他成為對手難以應付的強棒。