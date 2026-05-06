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效力於底特律老虎的台灣好手李灝宇，今（6）日在主場迎戰波士頓紅襪。儘管球隊工具人麥金斯特里（Zach McKinstry）傷癒歸隊，但李灝宇成功續留大聯盟名單，並連續三場獲得先發機會。不過這場比賽卻出現大場面，老虎隊先發投手瓦德茲（Framber Valdez）僅投3局便狂失10分，更因投出惡意觸身球引發板凳清空，遭到驅逐出場。今日賽前，老虎隊進行球員異動，隨着麥金斯特里回歸，球團並未選擇將李灝宇下放，而是將另一名內野手蕭特（Zack Short）給予指定讓渡（DFA），顯示出教練團對李灝宇的肯定。李灝宇今日擔任先發第9棒二壘手。4局上，他遇到大聯盟生涯首次板凳清空。當時老虎隊先發左投瓦德茲在連續被擊出兩發陽春砲後，對紅襪球星史托瑞（Trevor Story）投出背部觸身球。史托瑞勦不滿向前叫囂，兩隊球員隨即衝入場內對峙。雖然衝突未進一步擴大，但主審認定瓦德茲有惡意投球的意圖，直接將他趕出場。老虎隊季初以3年1.15億美元重金簽下的明星左投瓦德茲，此役表現堪稱災難。他在首局就遭到瑞法拉（Ceddanne Rafaela）敲出3分砲，3局上更遇上毀滅性亂流，單局被紅襪連敲5支安打灌進8分。總計瓦德茲僅投3局就被敲出9支安打，包含3轟、失掉10分，賽後防禦率攀升至4.57。他在4局下場後，由哈尼菲（Brenan Hanifee）接手，李灝宇隨即在守備端展現價值，策動一次流暢的雙殺守備穩定軍心。在打擊方面，李灝宇今日面對紅襪強投貝洛（Brayan Bello）表現較為掙扎。首打席擊出中外野飛球出局，第二打席則苦吞三振。截至目前，老虎隊在前8局結束後以3：10 大比分落後。