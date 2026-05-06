我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊在附加賽不敵太陽隊無緣季後賽後，球隊未來正籠罩在巨大的不確定性中。根據資深NBA記者史坦（Marc Stein）的最新報導，體育媒體龍頭ESPN正在展開計畫積極遊說勇士總教練科爾（Steve Kerr）重返螢光幕，希望能爭取這位名帥加入轉播行列。《紐約郵報》在一篇報導中指出，ESPN對其NBA首席轉播席進行了大刀闊斧的調整，原先由布林（Mike Breen）、柏克（Doris Burke）及多位人選組成的三人組合出現變動。目前轉播席已由布林、傑佛森（Richard Jefferson）與萊格勒（Tim Legler）坐鎮，但高層仍渴望延攬如科爾這般的重量級人物。科爾對轉播工作並不陌生，他在2003年至2007年間曾於TNT擔任轉播員，隨後才出任太陽隊總管，並在2010年重返轉播席，直到2014年接掌勇士兵符。現年60歲的科爾在勇士執教期間奪下四座總冠軍，建立了現代籃球最具代表性的王朝。FOX體育台諷刺說道，科爾是ESPN最喜歡的那種體育人物：「名氣大、受過媒體訓練、政治立場鮮明、左翼進步派。如果他是黑人（最好還是女性），那就完美了。」不過科爾在節目上的觀點都比較硬、偏純籃球技戰術範疇，在TNT當年的風格中很適合，但是否能融入目前ESPN拚「口水戰」的話題，要打上問號。報導分析指出，除了籃球領域的造詣，科爾鮮明的「左翼進步派」政治立場，也被認為是ESPN渴望延攬他的主因之一。科爾過去10年在美國體壇多次就控槍、移民及文化議題公開表態，並曾多次批評前總統川普。媒體評論認為，科爾的政治傾向與ESPN長期提升的體壇名人形象不謀而合，若他加入轉播，將可能在解說球賽之餘，同時對社會與政治議題發表意見。儘管科爾近日似乎有意淡化政治色彩，且離開仍具備競爭力的柯瑞（Stephen Curry）與勇士體系並非易事，但考量到勇士王朝已顯露疲態，轉播工作可能成為他更輕鬆的選擇。對長期面臨NBA轉播團隊不穩定、頻繁更換解說員的ESPN來說，科爾不僅具備大牌教頭的市場號召力，其政治修辭也可能成為該媒體在轉播市場中的特定偏好。對於科爾的動向，勇士前鋒格林（Draymond Green）在受訪時表達了悲觀看法。格林雖然表示希望科爾明年能繼續執教，但他直言：「如果你問我的意見，我認為他不會回來了。」然而，史坦的報導指出，勇士隊球團目前的運作仍是以「科爾將回歸」為前提。高層預期雙方能夠找到共識，並可能透過提供合約延期來挽留這位功勳教頭。隨著公鹿隊開除老瑞佛斯（Doc Rivers），轉播市場上出現多位具備豐富執教經驗的大牌人選。ESPN若能成功說服科爾離開勇士，將是轉播界的一大震撼彈。