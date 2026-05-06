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洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平，於今（6）日客場出戰休士頓太空人隊。在此役採取「專注投球」模式的大谷，雖在首局展現強力壓制，卻在第2局與第3局接連遭到全壘打砲轟。這不僅是他本季首度被擊出全壘打，也是自2023年7月以來，再度面臨單場被擊出2支以上全壘打的苦戰。大谷翔平今日並未排入打擊順序，這是他本季第3次僅以投手身分出賽，旨在調整近期陷入24打席無安打的打擊低迷狀態。首局大谷氣勢如虹，以超過99英里的火球連續三振強敵阿圖維（Jose Altuve）等人，演出三上三下。然而戰局在第2局發生變化。面對太空人隊首名打者沃克（Christian Walker），大谷一記內角高處的97.7英里（約157.2公里）直球被精準鎖定，球直接飛越左翼看台，擊中太空人主場名物「蒸汽火車」的軌道。這發距離達395英尺（約120公尺）的特大號陽春砲，是大谷本季主投32局以來首度被轟出牆外，大谷在投出後也不禁抿嘴、露出可惜表情。惡夢尚未結束。進入第3局，大谷在1出局後再次被太空人打者舒梅克（Braden Shewmake）狙擊。一記四縫線快速球被推打至左翼標竿附近，形成單場第2支陽春全壘打。大谷在投手丘上露出不解的神情並歪著頭，顯見對球路被鎖定感到困惑。這是大谷翔平自2023年7月21日效力天使隊對戰海盜隊（單場挨4轟）以來，首度再度遭遇單場被敲2發全壘打的挫折。此役也讓他本季首度出現單場2分自責分，使其原本低於1的防禦率（賽前為0.60）出現變動。儘管在投手丘上遭到震撼，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前表示，取消二刀流計畫是為了讓大谷在身心上都能得到休息。羅伯斯強調：「讓他在不登板的日子休息打擊，對他個人與球隊長短期來看都是最優選擇。大谷對此提議並無抵抗，他理解贏球才是首要任務。」大谷翔平剛獲得3、4月國聯投手MVP，寫下史上首位曾獲得野手與投手部門單月MVP的壯舉。