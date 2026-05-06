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效力於休士頓太空人的日本好手今井達也，4/10日因為因右腕疲勞而進入傷兵名單，在臂狀況好轉後，今日進行第二次小聯盟復健賽，然而結果並不理想，三局的投球中失掉一分，但送出了五次保送，可見控球狀態仍不理想。今井達也比賽開局表現穩定。首局面對首位打者，在滿球數後以偏外角的滑球讓對方揮空三振。雖然隨後被下一名打者擊出右外野安打，但面對隨即面對下一棒，他以變速球製造出二壘滾地球形成雙殺，順利結束首局投球，未失分數。第二局同樣順利維持無失分，但在第三局卻突然失去準星。開局連續投出保送形成無人出局一、二壘有人，隨後在一出局後，因投手犯規將壘上跑者各推進一個壘包。雖然勉強抓下兩個出局數，但在兩出局二、三壘有人的情況下，又連續投出保送導致失分。在該局未被擊出安打的情況下丟掉1分。4月29日，今井達也在2A柯帕斯克里斯提（Corpus Christi）隊進行進入傷兵名單後的首次復健登板。當時先發主投2又0/3局，被敲出包含1支全壘打在內的6支安打失5分。投球數為59球，繳出2次三振與3次保送，無關勝敗。太空人隊總教練喬·艾斯帕達（Joe Espada）在5日（同6日）對陣道奇隊的賽前受訪時，談到今井投球的關注重點表示：「首要之務是健康。希望在賽後能維持健康的狀態結束比賽。我並不看重結果或內容。只要他能紮實投滿4、5局，看看明天感覺如何即可。」