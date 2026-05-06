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NBA季後賽次輪G1開打，由洛杉磯湖人隊對陣奧克拉荷馬雷霆隊。湖人隊當家球星勒布朗·詹姆斯（LeBron James）開賽即展現驚人的進攻慾望，首節僅出戰8分鐘便狂轟12分，不僅帶動球隊士氣，不過雷霆還是展現兵多將廣的深度，首節打完暫時以31：26領先。詹姆斯在第一節比賽展現了極高的進攻效率，首節還未過半得分便已突破雙位數。他在開局階段即手感火燙，前4次出手命中3球，其中包括兩記三分球。詹姆斯深知要擊敗雷霆系列賽首戰非常重要，因此他開賽就率隊打出7：0攻勢。總計詹姆斯在第一節上場8分鐘，全場7投5中，包含2顆三分球，高效砍下12分。值得注意的是，詹姆斯首節其餘各項數據均為零，顯示他今日將全部精力都集中在進攻得分上，試圖以強大的火力摧毀對手防線。在一次反擊機會中，詹姆斯更是一馬當先快下，完成一次震撼全場的雙手暴扣。詹姆斯在季後賽的高水準發揮，也讓長期關注湖人隊的媒體與數據網站紛紛發文驚嘆。湖人媒體《LakersDaily》在社群平台上表示：「現在看來，詹姆斯整個賽季和季後賽首輪都在積蓄能量，就是為了應對像雷霆隊這樣高強度的系列賽。如果他能發揮出最佳水平，他仍然是聯盟中最優秀的球員。」此外，數據媒體《StatMuse》也分享了一組有趣的數據，對比詹姆斯上一次在季後賽對陣雷霆隊時，現役球員們的年紀：布朗尼（Bronny James）：當時僅7歲。麥凱恩（Jared McCain）：當時僅8歲。切特（Chet Holmgren）：當時僅10歲。亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）：當時僅13歲。當時僅是詹姆斯職業生涯的第9個賽季，而如今他依然能在最高殿堂統治比賽，展現了極其罕見的長青狀態。