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波士頓塞爾提克在季後賽首輪取得系列賽3：1領先後竟連輸三場，最終在搶七大戰慘遭費城76人隊逆轉淘汰。陣中球星布朗（Jaylen Brown）賽後怒氣未消，在直播中公開指責裁判的吹判「帶有目的性」且痛批恩比德（Joel Embiid）是騙犯規的「假摔王」，NBA聯盟今（6）日正式祭出重罰，宣布對布朗處以5萬美元（約合新台幣157萬元）罰款。塞爾提克在關鍵搶七大戰以100：109不敵76人，無緣晉級。布朗日前透過直播與球迷互動時，將矛頭直指裁判。他表示自己全系列賽被吹了10次進攻犯規，比例高得離譜，「這明顯是有預謀的，他們針對我的進攻動作進行吹判，但對喬治（Paul George）或布朗森（Jalen Brunson）同樣的動作卻沒事。」布朗更進一步指控76人球員利用哨音獲利，尤其是針對全明星中鋒恩比德，「假摔正在毀掉我們的比賽，恩比德是史上最偉大的長人之一，但他愛假摔，他自己心知肚明。」布朗直言，裁判在關鍵時刻「獎勵」了恩比德的假摔，才導致綠衫軍陷入苦戰。針對布朗的言論，NBA運營執行副總裁瓊斯（James Jones）今日發表聲明，確認布朗因「公開批評裁判」被罰款5萬美元。事實上，這並非布朗本季首度挑戰哨音，他在今年1月就曾因類似行為被罰款3.5萬美元，由於是累犯且此次指控涉及裁判動機，聯盟決定加重處罰。雖然布朗在搶七大戰奮力轟下33分，且在當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）因傷缺陣的情況下扛起大旗，但塞爾提克在3：1絕對領先下慘遭逆轉淘汰，成為波士頓球迷心中難以抹滅的痛。