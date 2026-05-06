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效力於底特律老虎隊的台灣好手李灝宇，今（6）日在對陣波士頓紅襪的比賽中連續第3場獲得先發機會，他這一場4打數沒敲安，球隊已3：10輸球。本場比賽焦點在於雙方在比賽中因觸身球而出現板凳清空衝突，老虎隊明星左投瓦德茲（Framber Valdez）在第4局因投出觸身球引發衝突，遭到裁判驅逐出場。本季以3年1.15億美元重約加盟老虎隊的瓦德茲，今日狀態極其低迷。首局隊友麥金斯崔（Zach McKinstry）出現守備失誤後，瓦德茲在前3局便已失掉8分。比賽進行到第4局時，瓦德茲連續遭到紅襪球星康崔拉斯（Willson Contreras）與阿布瑞尤（Wilyer Abreu）擊出陽春全壘打。在挨轟後，瓦德茲對下一位打者史托瑞（Trevor Story）投出一顆內角四縫線速球，直接砸中對方身體。史托瑞對此表達強烈不滿，雙方球員隨即湧入球場，導致板凳清空。瓦德茲當場被三壘審伊亞索納（Dan Iassogna）趕出場。衝突爆發後不久，可以從畫面中看到身穿50號的李灝宇也走上場力挺隊友，這是棒球文化中的一種習慣，球隊衝突你也不能置身事外。不過雙方表現的相對克制，並沒有將衝突進一步擴大。衝突平息後，老虎隊換上右投哈尼菲（Brenan Hanifee）接替投球。哈尼菲面對首位打者瑞法拉（Ceddanne Rafaela），李灝宇發揮防守實力，成功策動一次雙殺守備化解危機。儘管守備上有出色表現，李灝宇今日在進攻端未能敲出安打。他全場4打席均無建樹，分別擊出中外野飛球被接殺、吞下兩次三振以及一次游擊方向滾地球出局。終場，老虎隊因先發投手瓦德茲崩盤（3局失10分，含7分自責分），以3：10不敵紅襪。瓦德茲賽後的防禦率上升至4.57。