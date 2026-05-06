我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於多倫多藍鳥的日籍強打岡本和真，在今（6）日的比賽中四次打數擊出兩支安打包括本季第十號的全壘打，可惜最終藍鳥牛棚未能守成，以3：4敗給光芒。本場比賽是岡本和真首次在大聯盟擔任第3棒。在首局兩出局無人在壘的第一打席，他將光芒隊先發右投拉斯穆森（Rasmussen）投向外角的96.3英里（約155公里）直球推向反方向，球飛入右中間看台，這是一發飛行距離409英尺（約124.7公尺）的先馳得點全壘打。這也是繼2022年小熊隊鈴木誠也以來，首位在日本職棒轉戰大聯盟的第一年就達成雙位數全壘打的日本右打者。岡本和真從五月一日對陣雙城隊的比賽起，完成連3場開轟，共擊出4支全壘打。4日對陣光芒隊的比賽雖未敲出全壘打，但在第二打席擊出中外野安打。憑藉今日的2支安打，他5月份的打擊率維持在3成81的火燙狀態。