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NBA季後賽東區次輪今（6）日正式點燃戰火，由東區龍頭底特律活塞在主場迎戰克里夫蘭騎士。騎士球星哈登（James Harden）在此役寫下季後賽得分與出賽數的兩大歷史里程碑，不過騎士開局陷入多達18分的落後泥淖，即便末節一度追平比分，最終仍以101：111不敵活塞，季後賽對戰活塞的12連勝紀錄遺憾終結。現年36歲的哈登在今日迎來職業生涯第181場季後賽，正式超越名將強森（Dennis Johnson），躍升至NBA歷史第18位。儘管哈登上半場手感冰冷，7投僅2中，但他全場依舊貢獻了22分、8籃板及7助攻的全能數據。憑藉此役的進帳，哈登季後賽生涯總得分正式超越馬刺傳奇控衛帕克（Tony Parker）的4045分，升至歷史第11位。目前在現役球員中，哈登的季後賽總得分僅次於詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）與柯瑞（Stephen Curry）。騎士隊在首輪經歷7場鏖戰才淘汰猛龍，今日客場挑戰活塞顯得疲憊不堪，第一節全隊出現多達6次失誤，單節一度落後多達18分。雖然第二、三節騎士在米契爾（Donovan Mitchell）與哈登的率領下奮力追趕，並在第四節中段靠著替補神射斯特魯斯（Max Strus）的三分火力和莫布里（Evan Mobley）的內線發揮，成功將比分追成93：93平手。然而，活塞隊在關鍵時刻由狀元郎坎寧安（Cade Cunningham）接管比賽，他全場砍下23分並串聯球隊攻勢。活塞在被追平後立即回敬一波6：0攻勢穩住局面，加上哈里斯（Tobias Harris）關鍵的兩罰全中，最終讓騎士反撲無望。活塞以10分差距守住主場勝果，在系列賽取得1：0領先。季後賽的高強度也體現兩軍的火藥味上。第四節關鍵追分期，活塞隊羅賓森（Duncan Robinson）在一次得分後對哈登做出挑釁動作，雙方隨即發生言語衝突並互相推擠，最終裁判各打五十大板，判定兩人技術犯規。騎士隊此役米切爾攻下全隊最高的23分，斯特魯斯三分球10投4中貢獻19分，可惜全隊失誤過多且開局落後過大，未能完成大逆轉。雙方將獲得一天的休息時間，於週五繼續在活塞主場進行系列賽第二戰。