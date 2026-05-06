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NBA季後賽次輪正式開打，奧克拉荷馬雷霆隊球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在與洛杉磯湖人隊的系列賽G1賽前，接受媒體專訪談及他心目中的「史上最佳球員（GOAT）」。SGA毫不猶豫地選擇了芝加哥公牛隊傳奇邁克爾·喬丹（Michael Jordan），並稱其為整個籃球運動的典範。身為本季「年度最佳關鍵球員（Clutch Player of the Year）」，SGA在訪談中深入剖析了他對籃球偶像的看法。他指出，雖然洛杉磯湖人隊傳奇科比·布萊恩特（Kobe Bryant）是他人生中第一位重要的榜樣，更是刻苦努力的化身，但喬丹的地位仍無可取代。「麥可（喬丹）是整個籃球領域的標杆典范。在我觀點中，他是有史以來最偉大的球員，」SGA表示，「他為比賽帶來了一種前所未見的能量。」 他認為喬丹憑藉著無與倫比的競爭心與成就，為後輩球星——包括模擬其球風的科比——鋪平了道路。現年27歲的SGA，本季打出了職涯巔峰級的數據，場均貢獻31.1分、6.6次助攻與1.4次抄截，投籃命中率高達55.3%。美媒指出，SGA目前的奪冠軌跡甚至優於喬丹，後者在28歲時才奪下首冠，而SGA若能帶領雷霆在今年奪冠，將達成個人兩連霸的壯舉。儘管勒布朗·詹姆斯（LeBron James）憑藉長青的統治力建立了強大的GOAT競爭力，但在SGA心中，喬丹所設立的標準仍是最終指標。