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▲騎士球星哈登（James Harden）在此役寫下季後賽得分與出賽數的兩大歷史里程碑，不過騎士開局陷入多達18分的落後泥淖，最終以101：111不敵活塞。（圖／路透／達志影像）

克里夫蘭騎士在季後賽首輪G1未能完成逆轉好戲，最終以101：111不敵底特律活塞。儘管一度在末節將18分落後追平，但關鍵時刻的失誤、混亂的進攻執行與籃板劣勢，讓騎士功虧一簣。這場比賽的本質，不是活塞打得多完美，而是騎士在細節上全面失守。騎士此役全隊發生高達19次失誤，其中哈登一人就出現7次，幾乎成為比賽分水嶺。第三節一度因連續失誤被教練團直接換下，反而讓球隊打出一波7：0反撲，某種程度也凸顯哈登當下對球隊其實是產生負面的影響。雖然哈登最終仍靠製造犯規拿下22分，但效率明顯不高，7次助攻也被7次失誤完全抵銷。另一核心米契爾則攻下23分，但19投9中的表現也是中規中矩，未能在關鍵時刻穩住戰局。反觀活塞後場，由康寧漢（Cade Cunningham）領軍，搭配羅賓森（Duncan Robinson）與哈里斯（Tobias Harris）的高效輸出，在穩定度與決策上明顯壓過騎士。除了後場問題，總教練阿特金森（Kenny Atkinson）的調度同樣引發質疑。中鋒艾倫（Jarrett Allen）首節就陷入犯規麻煩，早早吞下3犯後被迫長時間坐板凳，節奏完全中斷。雖然這屬於不得不的選擇，但真正的爭議在於第四節關鍵時刻。當活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）在禁區持續肆虐時，艾倫卻遲遲未被重新啟用。即便他只有4次犯規，教練團還是選擇保守應對，導致禁區防線失守。取而代之的布萊恩（Thomas Bryant）上場10分鐘僅拿4分，攻防兩端影響力有限，讓活塞得以在決勝節徹底掌控節奏。騎士替補席並非沒有貢獻。艾利斯（Keon Ellis）、泰森（Jaylon Tyson）與史特魯斯（Max Strus）都在有限時間內展現能量，但整體上場時間與角色定位不夠明確，未能形成穩定輪替。當主力狀態不佳時，教練團也沒有果斷調整，錯失將比賽贏下來的機會。相較之下，活塞的年輕陣容更有活力，特別是在轉換攻擊上的執行力，讓騎士的防守頻頻被撕裂。當失誤與回防問題同時出現時，比賽節奏自然全面傾向對手。騎士最終只輸10分，某種程度上已經是止血後的結果。若以比賽內容來看，這場比賽暴露的問題遠比比分更嚴重。