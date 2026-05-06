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洛杉磯道奇今（6）日推派球星大谷翔平擔任先發，在打擊狀況不理想的情況下，大谷本日以「一刀流」登板，在投球方面仍然繳出了極具宰制力的表現，今日完成來到道奇後最長的七局投球，被敲出四支安打，飆出八次三振，僅因為兩分全壘打失掉分數，可惜無法取得隊友的火力支援，無緣收下第三勝。大谷翔平首局便送出2次三振，演出三上三下。然而在2局，首位打者沃克（Walker）鎖定內角偏高的直球，將球掃向左外野，擊出先馳得點的陽春全壘打。這是他本季6場先發以來被敲出的首支全壘打。儘管如此，隨後讓下一棒史密斯（Smith）擊出游擊飛球出局，接著再接連飆出兩次三振，冷靜地解決後續打者。3局，大谷再次遭到太空人打線狙擊，舒梅克（Shoemaker）將外側直球揮出，再次將球擊向左外野標竿附近形成陽春全壘打。第5局在2出局後，因連續被安打陷入一、三壘有人的危機，面對艾圖維（Altuve）的第5球，球速測得101英里（約162.5公里），創下本季個人最快紀錄，最後更以一顆外角大角度的橫掃球（Sweeper）讓對方揮棒落空遭三振，化解危機且未失分。6、7兩局大谷也順利壓制對手，讓失分控制在兩分。大谷翔平自效力天使隊時期，2023年7月27日對陣老虎隊完封勝以來，睽違3年再度投滿7局。本場比賽後，他的投球局數達到規定門檻，防禦率來到0.97，躍居聯盟首位。此前以投手身分登板5場，取得2勝1敗、防禦率0.60的成績。前一日剛公布3、4月份的單月MVP，大谷生涯第7度獲獎，而賽後大谷翔平的ERA略為上升到0.97。