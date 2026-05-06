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NBA東區準決賽G1於今日點燃戰火，克里夫蘭騎士隊客場挑戰底特律活塞隊。儘管騎士隊雙星米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）合力砍下45分，但仍難敵活塞隊強悍的防守與拼勁，最終以101：111不敵對手，系列賽大比分0：1落後。這場勝利也讓活塞隊終結了在季後賽面對騎士隊的12連敗紀錄。騎士後衛米契爾今日出戰35分鐘，全場19投9中，包含4顆三分球，攻下23分、4籃板及2助攻。雖然數據不俗，但他整場比賽僅獲得2次罰球機會。賽後，米契爾在採訪中對裁判尺度表達強烈不滿。「我的一個朋友因為談論假摔被罰款了……我覺得現在我也得那麼做了，」米契爾無奈地表示，「我想要衝擊籃筐，但就是得不到哨子。我也不知道為什麼，也許是因為我不假摔吧。」 數據顯示，米契爾在季後賽前2場比賽效率驚人，真實投籃命中率達66.4%，但隨後6場比賽場均得分降至20.3分，真實命中率也跌至48.3%。騎士主帥阿特金森（Kenny Atkinson）賽後也談到此問題，他表示會持續敦促米契爾殺入油漆區，「這是你唯一能做的，也是你唯一能控制的。只要持續衝擊內線，罰球機會通常會隨之而來。」除了罰球爭議外，騎士隊今日在控球上也出現嚴重問題。全隊失誤數比活塞多出8次，讓對手光靠失誤得分就進帳31分。其中核心球員哈登今日雖有22分、8籃板、7助攻的全能表現，但單場出現高達7次失誤。這也是哈登本賽季季後賽第3次失誤次數多於投籃命中數，其職業生涯累積達29次。此外，騎士隊射手梅里爾（Sam Merrill）今日僅出戰6分鐘便因腿筋傷勢退場，賽後阿特金森表示目前尚無進一步消息，這對騎士隊的板凳深度無疑是一大打擊。反觀活塞隊，前鋒托拜厄斯·哈里斯（Tobias Harris）表現極為穩健，出戰39分鐘攻下20分、8籃板。哈里斯在過去6場比賽場均能貢獻23分，真實命中率達58%。賽後哈里斯強調了團隊的鬥志：「我們場上的本能反應和節奏快了一拍，場上有很多五五開的球權，我們必須全力拼下。想要拿下比賽，就得靠多拼多跑、用拼搏回合主導戰局。」