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洛杉磯道奇隊日籍巨星大谷翔平今（6）日客場先發對決休士頓太空人隊，雖然繳出本季最長7局投球且飆出8次三振，賽後防禦率更以0.97躍居聯盟首位，但道奇打線整場遭到壓制，得點圈無法有效掌握，終場以1比2敗下陣來，大谷無奈吞下本季第2敗，球隊連勝也宣告終止。本場比賽「一刀流」專職先發的大谷翔平，面對太空人展現強大壓制力，全場飆出8次三振，最快球速來到101英里（約162.5公里），這是他自2023年6月以來，睽違近3年再次投滿7局。儘管整場表現亮眼，但他卻在2局與3局分別遭C.沃克（Christian Walker）與休梅克（Braden Shewmake）擊出陽春全壘打，這是他本季首度挨轟且連兩局失分，最終以7局失2分的優質內容退場，但賽後防禦率仍維持在極佳的0.97。大谷此役展現多元配球策略，總計用了89顆球，包含四縫線速球、橫掃球、曲球、伸卡球、快速指叉球及滑曲球，共製造了15次揮空，展現極高宰制力。特別是在第5局陷入一、三壘有人的危機時，他臨危不亂，最終以一顆88.8英里（約142.9公里）的橫掃球三振太空人球星艾圖維（Jose Altuve），成功化解失分危機，展現強大的心理素質與調整能力。與大谷的神勇表現形成鮮明對比，道奇打線整場陷入長打荒，難以突破太空人先發投手蘭伯特（Peter Lambert）的封鎖。面對蘭伯特，道奇前7局掛蛋，全場擊出的6支安打中，缺乏關鍵一擊的連結，團隊在得點圈有人時的8個打數僅敲出1支安打，無法為辛苦主投的大谷提供任何實質火力支援。直到第8局，道奇才靠著寇爾（Alex Call）、塔克（Kyle Tucker）敲出適時安打，勉強打破鴨蛋攻下全隊唯一的1分。然而隨著9局最後反攻無果，球隊終場以1比2不敵太空人，不僅讓大谷翔平苦吞本季第2敗，也中斷了近期球隊的連勝。整場比賽大谷雖展現防禦率王的實力，但在隊友火力支援匱乏的情況下，道奇終究難逃輸球命運。