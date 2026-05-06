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洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平於今（6）日客場挑戰休士頓太空人隊。雖然大谷繳出本季最長、主投7局僅失2分的優質先發，防禦率0.97更傲視大聯盟，但因單場挨了兩發全壘打，且出現明顯失投，最終仍吞下敗仗。賽後有日本球評質疑道奇隊對於沃克（Christian Walker）等個別打者壓制力不足，導致這一場比賽失利。今日大谷翔平採取專注投球模式，意在透過暫停打擊來減輕身體負擔。首局大谷表現近乎完美，以快速直球為武器演出三上三下。然而，第2局面對太空人4棒打者沃克時，大谷在初球便出現失誤。捕手原先要求外角球，大谷卻失投投向內角高處，遭沃克擊出距離長達395英尺（約120公尺）的特大號陽春砲。第3局惡夢重演，面對9番打者舒梅克（Braden Shewmake），大谷一記158.8公里的直球再度偏離捕手要求位置，被推打成左外野陽春全壘打。這是大谷本季首度挨轟，更是自2023年7月以來首度單場被擊出複數全壘打。單場失掉2分自責分也成為大谷本季至今最差的投球數據。儘管大谷此役主投7局僅被敲4安，送出8次三振且沒有任何保送，防禦率雖從賽前的0.60微幅上升至0.97，但依然穩居大聯盟榜首。然而，擔任NHK BS球評的知名專家小早川毅彥卻在轉播中指出，道奇隊對於特定打者如沃克的壓制力嚴重不足。針對沃克對戰道奇累計達30轟的表現，小早川直言：「這真的被打得有點太多了吧。」大谷翔平雖然投出右肘手術復出後最長的7局投球，且一度在第5局飆出101英里（約162.5公里）的火球三振強敵阿圖維（Jose Altuve），展現絕佳體力，但道奇打線今日遭到太空人先發、曾效力日職養樂多的右投蘭巴特（Peter Lambert）徹底封鎖，全場僅敲出6支安打拿到1分。終場道奇以1：2惜敗，大谷無奈吞下本季第2敗。