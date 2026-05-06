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洛杉磯湖人隊今（6）日展開西區季後賽次輪首戰，客場挑戰例行賽豪取64勝的衛冕軍奧克拉荷馬雷霆。儘管41歲的詹姆斯（LeBron James）再度燃燒生命，單場狂轟27分並寫下多項歷史第一紀錄，無奈在唐西奇（Luka Doncic）缺陣、里夫斯（Austin Reaves）手感冰冷下，湖人終場仍以90：108不敵雷霆，本季包含例行賽在內，對戰雷霆已慘吞5連敗。面對兵強馬壯的雷霆，詹姆斯在唐西奇持續缺陣的危機時刻挺身而出。首節開局他便火力全開，僅用不到8分半鐘就以7投5中砍下12分，一度率隊打出7：0的夢幻開局。根據數據統計，這場比賽是詹姆斯生涯第299場季後賽，同時也達成第75次在季後賽首節得分上雙的里程碑，正式超越聯盟自1976-77賽季以來的各路傳奇，獨居歷史第一。此外，他在季後賽的總出賽時間也突破6100分鐘，持續堆高難以超越的「詹姆斯障礙」。雖然詹姆斯全場17投12中、高效率貢獻27分、6助攻、4籃板，但被寄予厚望的里夫斯此役全場16投僅3中，效率低迷之餘更發生全隊最高的4次失誤，完全無法幫助球隊贏球。禁區方面，艾頓（Deandre Ayton）雖然交出10分、11籃板的雙十數據，但遇到犯規麻煩，上場時間受限；防守大將史馬特（Marcus Smart）則是繳出12分、7助攻、4抄截的全能成績單，還是難以阻擋雷霆多點開花的攻勢。雷霆隊展現了例行賽龍頭的霸氣，霍姆格倫（Chet Holmgren）與「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）聯手撕裂湖人防線。例行賽期間，湖人4次交手都輸球，場均淨輸達29.3分，今日雖在詹姆斯帶領下前三節苦苦支撐，但末節詹皇體能下滑，加上雷霆卡魯索（Alex Caruso）與多爾特（Luguentz Dort）的死亡纏繞，比分瞬間被拉開至18分差距，湖人最終只能提前換下主力認輸。雙方將在休息一天後，持續在雷霆主場進行系列賽G2。湖人能否等到唐西奇歸隊，或是里夫斯能觸底反彈，將是紫金軍團能否奪回主場優勢的關鍵。