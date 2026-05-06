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NBA季後賽西區次輪首戰，洛杉磯湖人隊客場挑戰奧克拉荷馬雷霆隊。在核心球星唐西奇（Luka Doncic）缺陣的情況下，即便41歲老將詹姆斯（LeBron James）拚盡全力，湖人最終仍以90：108不敵雷霆，系列賽大比分0：1落後。賽後，表現慘澹的里夫斯（Austin Reaves）成為眾矢之的，美媒更直言其慘烈表現可能讓他在今夏拿不到2.41億美元（約合新台幣75.9億）的頂級續約合約。由於唐西奇受傷缺陣，湖人陷入單核領軍的困境。詹姆斯從開場便展現統治力，首節獨拿12分帶領球隊打出7：0的夢幻開局。全場比賽詹姆斯展現極高效率，17投12中砍下27分並送出6次助攻。湖人媒體《LakersMuse》對此感嘆，「無法想像沒有詹姆斯的湖人會是什麼模樣，所有曾質疑他的球迷都欠他一個道歉。」然而，雷霆隊憑藉整體的深度壓制湖人。霍姆格倫（Chet Holmgren）在內線攻守兩端予取予求，全場繳出24分、12籃板及3阻攻的數據；亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也穩定發揮挹注18分。加上米契爾（Ajay Mitchell）與角色球員多點開花，雷霆在第三節末段將比分徹底拉開。相對於詹姆斯的穩定，被寄予厚望的湖人三核之一里夫斯卻在今日寫下災難級表現。里夫斯全場出賽36分鐘，16投僅3中，三分球5投盡墨，僅拿8分且出現4次失誤。他在前三節更是11投1中僅拿4分，導致湖人在進攻端嚴重斷電。湖人媒體《Lakers Daily》重砲批評，里夫斯今日的發揮可能會讓他損失好幾千萬美元。根據隨隊記者報導，里夫斯今夏原本有資格與湖人簽下一份為期5年、價值2.41億美元的頂薪續約合約。但美記Ryan Rueda直言，如果他在後續比賽中持續平庸，湖人夏天根本不該與他續約，因為球隊需要的是能與唐西奇並肩作戰的關鍵球員。里夫斯此前因腹斜肌二級拉傷已缺陣四周，首輪賽事中段才復出，因此身體狀況還未到最佳水準，如此嚴厲的批評可能對他來說不公平，然而湖人隊目前確實需要他挺身而出。湖人今日不僅輸掉比賽，前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）更因手部傷勢提前退賽，讓缺兵少將的湖人防線再受重創。終場湖人以18分分差慘敗。對於湖人而言，若無法解決詹姆斯以外的得分點荒，並在唐西奇回歸前穩住局面，這輪系列賽的前景將極度不樂觀。