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NBA季後賽次輪焦點戰今日開打，41歲的「詹皇」勒布朗·詹姆斯（LeBron James）在唐西奇（Luka Doncic）持續缺陣的情況下，單核帶領洛杉磯湖人隊挑戰衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆隊。儘管詹姆斯全場繳出27分並締造三項歷史第一的壯舉，湖人最終仍以90：108慘敗，系列賽總比分00：1落後，且本賽季至今對戰雷霆已吞下5連敗。即便球隊落敗，詹姆斯在此役依然展現了歷史級的競技狀態，並同時刷新三項NBA紀錄，詹姆斯是季後賽生涯第75次在首節得分上雙，成為聯盟自1976-77賽季統計單節數據以來的歷史第一人。今日為詹姆斯職業生涯第299場季後賽，持續刷新歷史第一名的紀錄，距離300場里程碑僅差一步。詹姆斯季後賽累積上場時間突破6100分鐘，穩坐NBA季後賽歷史第一人寶座。此外，詹姆斯以41歲高齡單場砍下27分且投籃命中率超過70%（17投12中），成為季後賽歷史上達成此數據年齡最大的球員。本場比賽湖人開局表現強勁，詹姆斯首節不到8分半鐘便高效7投5中砍下12分，幫助湖人一度取得7-0領先。然而，隨著比賽進行，雷霆隊展現了強大的防守韌性。雷霆總教練戴格諾特（Mark Daigneault）賽後接受採訪時語出驚人，他表示球隊雖然在比賽初期出現戰術漏洞，但下半場成功穩住陣腳。戴格諾特直言：「我們加強了防守，並在下半場摸清了他們的進攻策略（摸清套路），這對限制湖人非常有幫助。」數據顯示，雷霆在下半場僅讓湖人得到37分，徹底瓦解了詹姆斯的進攻組織。末節比賽中，詹姆斯的體能明顯下滑，在遭遇卡魯索（Alex Caruso）與多爾特（Luguentz Dort）的包夾防守下，進攻火力大幅衰減。儘管湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）賽後堅稱：「我們贏得了預期的分數（投籃質量），足以贏得比賽。」但現實是湖人在第三節僅得19分，創下本場單節得分新低，最終無力回天，詹姆斯也被提前換下場休息。雙方系列賽的第二場對決將於台灣時間5月8日再次展開。