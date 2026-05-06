我是廣告 請繼續往下閱讀

奧克拉荷馬雷霆今（6）日在西區半決賽首戰，以108：90擊潰洛杉磯湖人，順利取得系列賽1：0領先。然而，雷霆當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此役卻打得相當掙扎，全場僅拿18分，不僅中斷了維持近一年的紀錄，更出現高達7次失誤，引發球迷熱議。面對湖人隊祭出的包夾策略，SGA今日手感平平，全場15投8中，雖然維持五成以上的命中率，但三分線外1投0中，最終僅繳出18分、3籃板、6助攻。根據美國籃球媒體《Realapp》數據顯示，這是亞歷山大近一年來，首度單場得分未能突破20分大關，上次已經要追溯至2025年季後賽交手金塊的G3，當時雷霆以104：113輸球。除了得分受限，SGA更罕見地發生了7次失誤。他在賽後坦承自己的表現有待加強，直言：「今晚我的運球太隨意了，導致了大量的失誤。」不過他也強調，面對多人包夾時比賽其實很簡單，「有人包夾我，就代表隊友會有空檔。」儘管核心球星手感不佳，雷霆仍憑藉窒息式的團隊防守帶走勝利。下半場雷霆展現衛冕軍的統治力，將湖人的得分壓制到僅剩32分。SGA對此感到非常滿意，他表示：「老實說，我們在下半場才真正打出自我。」雷霆主帥戴格諾特（Mark Daigneault）賽後評價球隊面對包夾的處理時表示：「從整體來看，我們本可以做得更好。」儘管大勝18分，戴格諾特仍想告誡球員：「你不能對季後賽的勝利太過貪心。」提醒球隊必須在G2前修正失誤問題。這場比賽也讓不少湖人球迷在社群平台上哀聲連連，紛紛表示：「可惜了，SGA 難得狀況這麼差，結果還是輸」、「這都贏不了，這輪真的懸了」。在唐西奇（Luka Doncic）缺陣、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）受傷，里夫斯（Austin Reaves）又打不出來的情況下，湖人未能把握住SGA的小低潮搶下開門紅，無疑是一大打擊。