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洛杉磯道奇隊二刀流巨星大谷翔平於台灣時間今（6）日客場先發對戰太空人，繳出轉隊後代表作。大谷主投7局飆8K，雖挨兩記陽春砲失2分，卻是自2023年完封老虎以來首度投滿7局，防禦率0.97空降大聯盟第一，但最後道奇1：2不敵太空人。賽後大谷翔平面對採訪表示，「並不是因為在投球才打不到」，並沉穩分析自己最近「揮棒軌跡」有些問題，也還在探索其他可能因素，接下來會重新調整狀態，期待再次站上打擊區。大谷近期陷入連續24打席無安打的生涯最長低潮，道奇教練團昨天臨時取消其「二刀流」身分，改採投手專任模式，雖教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪時特別稱，並不是因為大谷昨天的打擊表現才下的決定，不過也掀起球迷正反論戰。今天只上場登板的大谷翔平，在客場對陣太空人隊的比賽中先發。他投出了本季最長的7局，被擊出4支安打、失2分，並送出8次三振，展現力投。然而，因缺乏道奇打線火力援護，以1：2吞下本季第2敗。雖大谷翔平被擊出包括本季首支全壘打在內的2支陽春砲而失2分，但今天的戰役已是他自天使隊時期、2023年7月27日對陣老虎隊奪得完封勝以來，睽違3年再次投滿7局。此外，他也再次達到規定投球局數，防禦率0.97躍升至聯盟第一。然而，大谷翔平的打擊問題依然未見好轉跡象，賽後被問及無法站上打擊區的悔恨時，大谷坦言：「包含我自己在內，攻擊端的近況不太好，我想球團判斷專注於投球對目前球隊的結果會比較好。」表達尊重球隊的想法。「如果我的狀態好，應該就會變成希望我上場打擊的情況，所以把自己的狀態確實提升上來，我想是首先該做的事。」大谷翔平承認自身打擊不振。對於如今作為「專任投手」登板，放棄原先的「二刀流」身分，大谷則回應「投球不影響打擊」。他說，「我不認為是這樣，這確實是季節性會下滑的時期。雖然在探索好壞因素的期間表現通常不會太好，但我想也不至於像這樣完全打不出安打。」大谷翔平採訪時大方坦承目前遇到的困境，「在選到保送的同時，為了在球打入場內時產生好結果，我認為需要從良好的預備姿勢做出正確的揮棒。」也呼應了先前教練羅伯斯所描述「追打壞球」的狀況。而打擊手感冰冷的關鍵因素，大谷翔平分析，「最主要的還是揮棒軌跡吧。只要進入好的軌跡，該打好的球就能打好，球也會往好的方向飛。」而一直以來都在精進自己的大谷也說，「本來以為沒進入好軌跡是預備姿勢的問題，但我覺得可能還有幾個因素，明天之後會再嘗試，如果能清楚知道哪裡不好，就能心情舒暢地站上打擊區。」期許自己繼續進步。最後大谷翔平強調，「並不是因為在投球才打不到，而是因為沒辦法做好預備姿勢才打不到。因為沒辦法在好的狀態下進行打擊，所以才打不到，我想就是這麼單純的事情。」否認打擊熄火與優異的投球表現有關。