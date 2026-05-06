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NBA西區準決賽G1今日開打，洛杉磯湖人隊客場對陣奧克拉荷馬雷霆隊，最終以90：108落敗。除了場上勝負，比賽中一次激烈的肢體衝突也成為熱議焦點。湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在一次進攻擋拆掩護中，因揮肘擊中雷霆後衛、昔日奪冠隊友「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso），導致後者臉部受創流血，不斷和裁判示意對方有揮肘動作，應該重新檢視該回合性質。比賽過程中，詹姆斯在執行擋拆掩護時，手肘向後擺動甩向防守方的卡魯索，直接擊中其臉部。遭到「霸王肘」重擊後，卡魯索痛得立刻摔倒在地，隨後被發現鼻子出現流血情況。詹姆斯在隨後的死球期間主動走過去慰問這位昔日戰友，試圖緩和氣氛。然而，卡魯索顯然對這次危險動作感到相當不滿，他直接無視了詹姆斯的關候，沒有給出任何回應，而是隨即要求裁判重新檢視該回合的影片，認為對方有明顯的揮肘惡意動作。雖然卡魯索今日全場僅5投2中得到5分，但他上場時的正負值高達+15，其帶給雷霆的防守能量完全輾壓湖人的第二陣容。雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）賽後談到此勝顯得相當輕鬆，他直言：「今晚比賽非常簡單」。亞歷山大表示，雷霆的策略就是剝奪對手擅長的一切，「我們知道開賽對詹姆斯的防守做得不好，但隨後我們成功讓對手打得不舒服」。雷霆主帥戴格諾特（Mark Daigneault）則將獲勝關鍵歸功於防守端的及時調整。他指出，雖然比賽初期在戰術執行上有漏洞，但下半場雷霆成功穩住陣腳，並稱球隊已經「摸清了湖人的進攻方式」，這反映在湖人下半場僅得到零星的37分。詹姆斯今日雖然在第一節就砍下12分的高效表現，全場也力拼多項紀錄，但最終仍無力回天，系列賽以0比1落後。雙方將於台灣時間5月8日進行第二場對決。