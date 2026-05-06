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洛杉磯湖人隊今（6）日客場挑戰衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，不僅最終以90：108慘敗，更傳出傷兵噩耗。防守大鎖范德比爾特（Jarred Vanderbilt）在一次封阻時手指重擊籃板，造成「右小指完全脫臼」，驚悚傷勢讓名記查拉尼亞（Shams Charania）甚至用「慘烈」來形容。對此醫學專家Jeff Stotts也作出解釋：「NBA球員中大多數小指脫臼並未導致缺席比賽。不過如果骨頭刺穿皮膚（開放性脫位），情況就不同了。」意外發生在比賽第二節，當時范德比爾特為了干擾雷霆中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）的扣籃，奮不顧身躍起想要封阻，右手卻在高速衝刺中重重撞擊籃板。他隨即表情極度痛苦，並抱著手立刻返回更衣室接受檢查。根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）的最新消息，消息人士證實范德比爾特確診了「右小指完全脫臼」的重傷。湖人主帥雷迪克（JJ Redick）賽後神情凝重地表示：「這是一次意外傷病，但他當時的疼痛感非常強烈。他試圖保持心態平穩，但顯然非常沮喪。」范德比爾特此役僅上場6分鐘便傷退，這對防守端本就吃緊的湖人無疑是雪上加霜。至於必須要休息多長時間，醫學專家Jeff Stotts在個人社群平台上表示：「雖然傷勢看起來可能很恐怖，但NBA球員中大多數小指脫臼並未導致缺席比賽。不過，如果是小指骨折或骨頭刺穿皮膚（開放性脫位），情況就不同了。」除了傷兵困擾，湖人的進攻表現也讓人不禁搖頭。41歲的詹姆斯（LeBron James）依舊展現超人的水準，全場17投12中、高效率砍下27分。然而，被寄予厚望的里夫斯（Austin Reaves）此役徹底迷航，全場16投僅3中，三分線外更是5投0中，低迷的表現讓湖人追分無力。反觀衛冕軍雷霆展現出恐怖的深度，年輕中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）在攻守兩端大放異彩，全場狂轟24分、12籃板，並送出3次麻辣鍋。當家球星SGA與小將米切爾（Ajay Mitchell）也各穩定進帳18分，帶領雷霆在第四節徹底拉開比分，讓比賽早早進入垃圾時間。湖人終場以18分之差吞下系列賽首敗，目前大比分以0：1落後。雙方將於台灣時間週五進行第二戰，湖人若不能在防守端找到填補范德比爾特空缺的方法，這輪系列賽恐將凶多吉少。