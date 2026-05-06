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NBA西區季後賽次輪今（6）日點燃戰火，洛杉磯湖人客場遠征挑戰例行賽豪取64勝的龍頭衛冕軍奧克拉荷馬雷霆。儘管詹姆斯（LeBron James）依舊展現逆齡宰制力，以極高命中率砍下27分並持續刷新季後賽歷史數據，但湖人團隊火力嚴重失調，終場以 90：108 慘敗。對此，詹姆斯賽後點出，「我們隊裡有個場均能得37分的球員……問題就在這裡。」詹姆斯雖無直接名字，但外界認為就是在說受傷缺陣的唐西奇（Luka Doncic），認為攻勢熄火、殺不進禁區是主因。本場比賽詹姆斯出賽36分鐘，17投12中展現驚人效率，砍27分仍孤掌難鳴，加上「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）因腹斜肌二級拉傷已缺陣四周，傷癒後回歸原本被看好能幫助球隊，但首輪對上火箭時的投籃命中率就不如以往，今天16投僅3中，三分球5投0中，僅拿8分。在當家得分手唐西奇（Luka Doncic）持續缺陣、側翼大將里夫斯手感冰冷的情況下，對於隊伍得分火力停機，「詹皇」詹姆斯在賽後談及球隊問題，他無奈暗示了隊上得分核心唐西奇的缺席。「我們隊裡有個場均能得37分的球員（沒能上場）……問題就在這裡。」接著詹姆斯補充，並修改了分數，「我覺得今晚我們獲得了一些絕佳的投籃機會，只是沒能命中。」「當你面對世界冠軍時，擁有一名場均34分、8籃板、9助攻的球員，這非常難得。」詹姆斯直言，「我們面對的是NBA防守排名第一的球隊，無論是數據還是其他方面。當你面對頂尖防守時，必須要有能隨時在場上吸引多名防守球員的球員。」他認為得分手不只能換取得分優勢，還可以讓防守者花更多心力。面對湖人得分遭困、核心火力無法上場的危機，詹姆斯提出，「所以我們必須更善於找到突破重圍的方法，找到殺進禁區的方式。我們知道他們是一支禁區防守嚴密的球隊，所以球員必須更有效地殺入禁區。」詹姆斯認為，球隊應避免失誤，並充滿自信地出手，才能挽救頹勢。湖人面對雷霆窒息式的防守顯得一籌莫展。全場湖人僅拿90分，進攻端的斷層讓詹姆斯的紀錄之夜再度成為「里程悲」。不僅系列賽次輪首戰失利，更寫下本季對戰雷霆5戰全敗的屈辱紀錄。