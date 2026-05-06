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▲雷霆對湖人繳出壓倒性的4勝0敗完美戰績，平均分差高達29.3分，是本賽季同區兩隊之間例行賽分差最懸殊的對戰紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

▲湖人三核之一的里夫斯（Austin Reaves）今日徹底迷失，出賽36分鐘16投僅3中，三分球更是5投0中，僅拿8分並發生4次失誤。（圖／美聯社／達志影像）

NBA西區次輪G1正式點燃戰火，衛冕軍奧克拉荷馬雷霆在主場以108：90輕取洛杉磯湖人，系列賽取得1：0領先。儘管雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）本場得分未達20分，但雷霆仍在下半場延長而去。湖人今天在詹姆斯（LeBron James）打出如此表現的情況下，最終仍潰敗，看起來在少了唐西奇（Luka Doncic）的情況下，他們確實無法和對手抗衡。我認為有三點原因讓湖人難以擊敗雷霆，特別是霍姆格倫（Chet Holmgren）的全面性，湖人找不到可以匹配的球員來應對。雷霆對湖人繳出壓倒性的4勝0敗完美戰績，平均分差高達29.3分，是本賽季同區兩隊之間例行賽分差最懸殊的對戰紀錄，今天這場比賽的結果其實就說明了原因。這是在SGA這一場打得不算亮眼的情況下得到的結果，雷霆可以靠防守施壓，造成湖人17次失誤，從而取得節奏。雷霆中鋒切特·霍姆格倫今日展現了何謂「新世代神獸」，出戰30分鐘，17投9中、以極高效率攻下24分、12籃板及3阻攻。雷霆主帥戴格諾特（Mark Daigneault）賽後盛讚其防守端的全面性。霍姆格倫雖然不是文班亞馬（Victor Wembanyama），但他也具備出色的籃下空接能力與外線投射，強制湖人防線擴張，無法過度收縮禁區。他在4、5號位上的護框優勢，讓湖人突破難如登天。他的籃板掌控更讓雷霆能頻頻發動毀滅性的攻防轉換。這三點讓湖人難以招架，雖然今天艾頓已經打得不錯了，但霍姆格林和SGA的擋拆，湖人並沒有很好的對位解答。在我看來SGA只是雷霆的基底，但霍姆格倫才是上限，湖人要擊敗衛冕軍，一定要先封鎖後者。我認為霍姆格倫是典型的年輕球員，當他被壓制時在場上就沒有存在感，是很容易被表顯影響心態的球員。但今天他顯然充滿能量和熱情，湖人在肢體上給予他的衝擊不夠。SGA賽後說得明白：「他各方面都很出色。他總能找到自己的位置，搶籃板，完成進攻，幹擾籃筐——他正是我們需要的球員。」湖人三核之一的里夫斯（Austin Reaves）今日徹底迷失，出賽36分鐘16投僅3中，三分球更是5投0中，僅拿8分並發生4次失誤。雷霆針對里夫斯的戰術執行相當到位，不僅沒給任何空隙，更逼著他每一分都要高難度出手，而這樣的打法本來就難以維持效率。而且對於近期剛從斜腹肌傷勢復出的里夫斯而言，身體狀況本來就不好，雷霆的高壓防守讓他尚未找回比賽節奏。若里夫斯無法反彈，單憑41歲詹姆斯（LeBron James）獨木難支，湖人的進攻體系將徹底瓦解。東契奇因左腿筋拉傷持續缺陣，這對湖人是致命打擊。詹姆斯今日雖砍下全場最高27分4籃板6助攻，甚至寫下季後賽史上最老達成「25分且命中率破70%」的紀錄，但賽後他無奈表示，進攻端的問題在於隊內缺少了一位場均能得37分（指東契奇）的支柱。湖人主帥雷迪克（JJ Redick）賽後承認戰術部署失誤被對手抓住把柄。全場失誤導致的劣勢與替補端如肯納德（Luke Kennard）等人的狀態下滑，讓湖人在雷霆的進攻高潮前顯得脆弱不堪。湖人上一輪戰勝休士頓火箭，靠得就是角色球員爆發，板凳貢獻優於對手。但雷霆最擅長掐死配角、逼迫球星單挑，詹姆斯年輕時期或許可以應對，但現在他體能有限，例行賽就能看出他只能專注於進攻或防守其中一項，首節他雖然爆發拿到12分，但其他數據皆掛蛋，就說明他分身乏術。今天詹姆斯高效拿下27分，但籃板只有4個，助攻6次，說明41歲的他確實難以兼顧，需要更多幫助。名嘴肯瑞克·帕金斯（Kendrick Perkins）曾語出驚人表示，湖人擊敗雷霆的機率比他跟碧昂絲共進早餐還低。雖然是玩笑話，但從G1的表現來看，雷霆在戰術部署、球員深度與防守強度上完全不在同一個等級。即便SGA今日得分「僅」18分，且發生7次失誤，雷霆仍能在下半場將湖人得分限制在37分。這種「汗都沒流就贏了」的余裕感，正是實力懸殊的體現。我認為湖人應該撐不到第五場，若唐西奇沒回歸，被橫掃就是他們最終歸宿。