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白襪強打村上宗隆延續昨日的火燙手感，今日雖從板凳出發，但代打上場仍敲出安打，成功寫下跨場連續4打席敲安的亮眼紀錄。這股火燙的表現也引發關注，連大谷翔平在今日賽後受訪時也談到「村神」，並幽默地送上祝福：「希望日本球員們都能繼續加油——除了對上道奇的時候以外！」當媒體問及村上宗隆的活躍表現時，大谷翔平大方回應：「有聽說他打得很好，雖然我平常沒有看其他比賽，不太清楚具體情況，但知道他現在狀況很好是一件很棒的事。」大谷隨後展現幽默的一面，笑著開玩笑地補充道：「我希望所有的日本球員，除了對戰道奇隊的時候以外，都能夠好好加油。」這番話語不僅展現了大谷對於後輩的關心，也流露出旅美球員間良性競爭的珍貴情誼。今日擔任代打的村上宗隆，在6局2出局一壘有人時接替阿庫尼亞（Acuna）上場，面對天使隊左投波默蘭茲（Pomeranz）投出的外角拿手曲球，精準捕捉並擊出穿越三遊間的左外野安打。隨後他續留場上擔任一壘手，雖然該次進攻未能順利得分，但其火燙的打擊手感持續延續，目前已連4打席敲出安打。村上昨日對戰天使時表現更為搶眼，不僅從先發投手索里亞諾（Soriano）手中轟出擊球初速達109英里、飛行距離429英尺的本季第14號全壘打，更單場敲出3安。在總教練班納布爾（Venable）預計給予輪休的計畫下，今日雖從板凳出發，但仍維持高效輸出。目前村上出賽35場，累積打擊率0.240、14發全壘打、28分打點，持續在大聯盟賽場展現長打實力。