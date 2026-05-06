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▲在投球表現方面，大谷今日主投7局用了89球，雖然僅被擊出4支安打，但其中兩發陽春全壘打成為吞敗主因。（圖／美聯社／達志影像）

▲由於教練團決定讓大谷專注於投球，他今日並未進入打擊順序。 （圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平於今（6）日客場對戰休士頓太空人隊，再度採取投手模式先發上陣。雖然大谷繳出7局8奪三振、失2分的優質先發，防禦率0.97更重返美職榜首，但因打線熄火，道奇最終以1：2惜敗，大谷無奈吞下本季第2敗。賽後大谷針對目前陷入「連24打席無安打」的職業生涯最長低潮，首度詳盡剖析原因。大谷翔平在賽後採訪中，被問及近期打擊陷入嚴重低潮的核心問題，他明確指出：「最重要的原因在於揮棒軌跡。」 大谷表示，如果揮棒軌跡正確，即便擊球點稍有偏差也能形成安打，但目前他在打擊區的準備姿勢與揮棒軌跡出現落差，導致無法打出應有的水準。針對外界質疑是否因「二刀流」負擔過重導致低潮，大谷果斷予以否認。 他直言：「並不是因為有在投球才打不到球，純粹是因為準備姿勢不夠好、沒有在良好的狀態下進行打擊。這是一個非常單純的問題。」在投球表現方面，大谷今日主投7局用了89球，雖然僅被擊出4支安打，但其中兩發陽春全壘打成為吞敗主因。 大谷對此冷靜分析：「那兩球都投向了與原先設定相反的方向，也就是失投。」 儘管如此，他仍對於能投出本季最長局數且防禦率控制在1以下表示滿意。對於長達24打席沒有安打的表現，大谷展現出驚人的心理素質。他對現場媒體表示：「雖然沒有安打，但我其實沒有大家所想的那麼悲觀。」 他解釋，棒球賽季非常漫長，他已習慣在一周兩次的投球日中尋找轉換心情的機會，「投球對我來說也是一種在打擊失利時，能夠重新找回貢獻機會的方式。」由於教練團決定讓大谷專注於投球，他今日並未進入打擊順序。 道奇隊隊友羅哈斯（Miguel Rojas）先前在受訪時曾提到：「當大谷不在打線時，我們總會深切感受到他的缺席。」 今日道奇打線全場雖擊出6支安打，比太空人隊還多2支，卻始終欠缺適時一擊，最終這番話也遭到證實，大谷的影響力難以被取代。