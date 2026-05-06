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NBA美國職籃（National Basketball Association）西區次輪系列賽G1今（6）日落幕，奧克拉荷馬雷霆在主場以108：90輕鬆擊敗洛杉磯湖人，取得系列賽1：0領先。知名球評李亦伸針對首戰表現進行深度剖析，認為儘管湖人展現出優於例行賽的競爭力，但在陣容深度與武器庫上，仍與衛冕軍雷霆有明顯落差。李亦伸指出，湖人首戰在防守端執行得非常出色，特別是針對雷霆王牌亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的包夾與壓迫，迫使其全場發生7次失誤，且僅投出18分。然而，身為衛冕軍的雷霆展現了極深的團隊戰力，在SGA受困時，中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）挺身而出砍下24分、12籃板，加上米契爾（AJ Mitchell）挹注18分，角色球員更在關鍵時刻接連命中外線。雷霆全場投籃命中率達4成9，三分球命中率更維持在4成3的高標。李亦伸感嘆，即便湖人打出極具針對性的優質防守，雷霆仍能輕鬆攻下108分，這反映了兩隊實力上的實質差距。湖人此役的困境主要出在後場進攻。里夫斯（Austin Reaves）全場16投僅3中，包含三分球5投0中，僅拿8分且失誤偏高；防守工兵史馬特（Marcus Smart）同樣手感冰冷，16投5中僅得12分。李亦伸強調，41歲的詹姆斯（LeBron James）依然表現出色，以17投12中的高效率砍下27分、6助攻，但單憑他一人的火力，無法帶領湖人跨越雷霆這座大山。他認為，如果後場雙衛無法將空檔外線投進，提升至少兩到三成的進攻效率，湖人將很難咬住比數。對於即將到來的第二戰，李亦伸認為勝負仍維持「六四波」，湖人的勝算僅約4成。他提出湖人若要尋求逆轉的兩大核心要點，首先防守持續施壓，必須延續第一場對SGA的包夾與壓迫，阻斷雷霆的進攻發動。另外，角色球員要有發揮，里夫斯、史馬特及肯納德（Luke Kennard）必須找回外線手感，將空檔轉化為分數。李亦伸總結，現在的湖人與例行賽已是完全不同檔次的球隊，但面對強大的雷霆，除了執行完美的戰術，還需要極佳的「手氣」與運氣才有機會取勝。