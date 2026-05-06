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今日洛杉磯道奇先發投手大谷翔平，繳出了本季最長的7局投球，被敲出4支安打、失2分並飆出8次三振的奮力表現，可惜缺乏打線支援，最終吞下本季第2敗。總教練羅伯斯對大谷的投球內容給予了極高的評價。道奇總教練羅伯斯表示：「這是一場很棒的先發，真的是很棒的先發。」他接著說：「我認為直球投得非常好。雖然也有使用曲球，但我想以他本人今日的感覺來說，並不是那麼理想。儘管如此，在必要的時刻，他的橫掃滑球（Sweeper）發揮了作用。他投得非常有效率，順利投滿了7局。」對於他能減輕牛棚負擔的投球內容，給予了高度評價。羅伯茲補充道：「雖然被沃克擊出全壘打，但那是98、99英里的內角高球，那個打席應該稱讚的是沃克。另一支被左打者擊出的全壘打，球的位置很低，卻還是飛越了克勞福德箱型看台（Crawford Boxes）。這就是棒球。除了那兩球之外，真的都投得很好。遺憾的是沒能幫他拿下勝投，但他投了很長的局數，保住了牛棚，也為我們創造了明日贏球的好局勢。」針對外界對大谷調度方針的批評，羅伯斯坦言處理「二刀流」的陣容安排確實兩難。他表示，自己完全理解外界聲音：「當他投球那天沒上場打擊，大家會問『為什麼不讓他打？』；反之，若讓他上場打擊，又有人會問『為什麼他在先發名單裡？』。」然而羅伯斯堅定表示：「最優先考量永遠是他的健康，團隊已經盡可能做到最好。至於在他投球日打線沒發揮，那就是棒球比賽的一部分，我們必須學會如何在缺乏他的火力支援下取得分數，這就是答案。」