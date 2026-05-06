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洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平，於今（6）日對戰休士頓太空人隊的比賽中，再度展現其身為頂尖投手的統治力。雖然大谷最終主投7局失2分吞下敗投，但他在第5局面對太空人隊明星強打阿圖維（Jose Altuve）時，投出一記橫向位移高達17英吋（約43公分）的「魔球」橫掃球（Sweeper），成功化解失分危機，誇張的位移幅度更讓美國媒體與球迷大為震撼。比賽進行至第5局下半，大谷翔平在兩人出局一、三壘有人的絕體絕命危機中，迎戰生涯累積超過2400支安打的強打者阿圖維。大谷先是連續飆出100.9英里（約162.3公里）及101英里（約162.5公里）的剛速球取得領先，隨後在第6球祭出殺手鐧。這記橫掃球在進入本壘板前產生了劇烈變化，橫向位移達43公分，最終落點已完全偏離好球帶，甚至飛到了左打區。然而，頂尖打者阿圖維仍受騙出棒，最終遭到三振，大谷隨即在投手丘上露出了自信的微笑。大谷翔平這記「圈外魔球」隨即引發美國媒體熱烈討論，《Bleacher Report》旗下的野球帳號「B/R Walk-Off」即時報導稱：「大谷翔平讓阿圖維顯得狼狽，並成功化解危機。」《Jomboy Media》的棒球節目「Talkin' Baseball」則讚嘆道：「大谷投出一顆完全在邊界外的壞球，竟能讓阿圖維禁不住誘惑揮棒。」大谷翔平今日完成7局投球，送出8次三振，僅被擊出4支安打失2分。雖然因球隊進攻支援不足未能拿下第3勝，但這場優質先發已讓他重回規定投球局數，並以0.97的成績持續領跑大聯盟防禦率榜。