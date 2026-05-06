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奧克拉荷馬雷霆隊今（6）日在西區季後賽次輪首戰，以108：90輕取洛杉磯湖人。除了當家球星亞歷山大（SGA）與霍姆格倫（Chet Holmgren）的穩定輸出外，全場最令人驚艷的莫過於二年級後衛米切爾（Ajay Mitchell）。這名領著超值合約的小將，今日先發登場砍下18分，再次證明雷霆管理層點石成金的選人眼光。現年23歲的米切爾今日臨危受命擔任先發，表現完全不像是一名選秀第二輪出身的新秀。他全場16投7中，包含一顆外線三分球，攻下18分、4助攻與2籃板。更驚人的是，他的場上正負值高達「+14」，排名全隊第二高，僅次於禁區支柱霍姆格倫。根據統計，當米切爾進入雷霆先發名單時，球隊竟然交出了19勝1敗的恐怖勝率。這位年薪僅約300萬美元的年輕後衛，竟然成為衛冕軍雷霆陣中不可或缺的「幸運星」。雷霆一哥SGA在今日賽後評論道：「像他這樣堅強的人，無論遇到什麼情況都能找到解決辦法。我敢打賭，阿傑（米切爾）十次有十次都能找到辦法。」出生於比利時的米切爾，早年曾與馬刺狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）在法甲青訓隊當過隊友。雖然體能數據並非頂尖，但如今他靠著優異的籃球智商、節奏感以及純熟的「左撇子」進攻手腕，在NBA賽場上如魚得水。雷霆總經理普雷斯蒂（Sam Presti）在2024年選秀會上，透過多層次的交易佈局才在第38順位搶下米切爾，並隨後與他簽下3年900萬美元的超值合約，如今看來這筆投資回報率驚人。本季例行賽米切爾場均能繳出14.1分、3.7助攻，投籃命中率接近5成，展現出全隊前四的得分與助攻能力。即便經歷過腳趾傷勢，復出後仍能迅速銜接高強度對抗，成為SGA之外球隊最重要的持球發動機。米切爾的比賽風格相當獨特，他並不仰賴爆發力，而是透過變速、假動作（Pump Fake）與靈活的腳步拆解防線。不少球評將他的打法與早期防守出色的哈登（James Harden）或是傳奇第六人吉諾比利（Manu Ginobili）相比，稱讚他是聯盟目前「最超值合約」的有力競爭者。今日在湖人防線全力圍堵少主SGA的情況下，米切爾的挺身而出成為壓垮紫金軍團的最後一根稻草。若這顆「二輪寶石」能持續保持高效率的表現，雷霆隊的衛冕之路將增添更強大的底氣。