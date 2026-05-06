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洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平於台灣時間今（6）日客場先發對戰太空人，雖然球隊1：2惜敗，但大谷在比賽中展現的投手宰制力再度震撼全美。特別是在5局下面臨失分危機時，大谷連續飆出兩記超過162公里火球，隨後補上一顆橫移幅度達43公分的「魔球」掃地滑球，讓生涯敲出2420支安打的現役傳奇強打「小巨人」奧圖維（Jose Altuve）狼狽揮空，大谷三振對手後笑著走下投手丘，展現他對自己拿手絕活的自信。大谷翔平今天成「專任投手」上場，沒有投打雙修，在客場對陣太空人隊的比賽中登板先發。這是他本季第3次投手登板，投滿7局送出8次三振、失2分後退場，也是他繼在天使隊的紀錄後，首次在道奇隊投滿7局，繳出精彩好投。不過道奇打線熄火已不是一天兩天的問題，遲遲收不下本季第3勝，不過大谷仍然繳出絕佳的0.97防禦率，5局下投出的「魔球」更讓美國媒體驚嘆不已。5局下，大谷在被擊出2支陽春砲、0：2落後局面，又被打出安打陷入2出局一、三壘有人的危機。當下輪到太空人隊現役傳奇「小巨人」奧圖維（Jose Altuve）上場打擊，場面十分緊張。奧圖維不僅是2017年MVP得主，生涯更累積2420支安打，被外界視為「安打製造機」。大谷翔平對決奧圖維，他先是祭出100.9英哩（約162.3公里）與101英哩（約162.5公里）的極速火球逼入兩好球。球數來到2好1壞時，大谷翔平最後補上一顆橫向位移高達17英吋，也就是約「43公分」的橫掃球（Sweeper），拿出拿手絕活讓這顆球完全跑出好球帶外，也引誘奧圖維失去重心出棒，大谷三振對手後也忍不住露出調皮微笑，輕鬆下場休息。對此，美媒《Bleacher Report》形容這球讓頂尖打者顯得「滑稽（SILLY）」，寫下，「大谷翔平讓奧圖維顯得姿態滑稽，並化解了失分危機！」《Jomboy Media》的棒球專業Podcast節目「Talkin' Baseball」也讚嘆道：「大谷讓奧圖維對一顆『圈外』的壞球出棒了」。儘管大谷翔平最終因隊友火力不支援，主投7局僅失2分仍苦吞本季第 2 敗，但這記位移驚人的魔球，已成為賽後全美社群媒體討論的熱門焦點。