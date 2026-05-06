（補上攻城獅球團聲明：14：01）

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📍高國豪完整聲明：

針對近日媒體報導關於我個人私領域的紛擾，佔用了社會資源與公共空間，我深感抱歉，對於這段時間因各方猜測與討論，而對球團、隊友及支持我的廣大球迷造成困擾，我致上最誠摯的歉意。

目前我已與妻子進入離婚協商程序，為保護家人隱私並確保相關法律流程順利進行，我會以冷靜、負責的態度處理後續事宜。

我明白身為公眾人物，應時刻注意言行對社會的影響，對於此次事件引發的負面觀感，我虛心接受各界的批評與指教。

現正值賽季關鍵時刻，我不希望個人事務影響球隊的專注度與節奏，接下來我會全力回歸球場，專注於比賽任務，力求為球隊爭取佳績，再次向受到影響的所有人致歉。

▲針對本隊球員高國豪近日私領域紛擾，攻城獅球團今日發佈正式聲明。（圖／攻城獅提供）

TPBL職籃新竹御嵿攻城獅當家球星高國豪，近期深陷桃色風暴，面對妻子在社群平台爆料並提告兩名女子「侵害配偶權」的紛擾，高國豪今（6）日正式打破沉默發出聲明。他除了向球團、隊友及球迷致歉外，更投下震撼彈，證實已與妻子進入離婚協商程序，並強調將專注於正在進行中的季後賽。《NOWnews》本篇為您整理高國豪本人、攻城獅球團以及TPBL聯盟三方最新的立場與聲明。針對妻子日前公開影射其婚內出軌，並提告多名女子的紛擾，高國豪在社群平台發佈的聲明中表示：「針對近日媒體報導關於我個人私領域的紛擾，佔用了社會資源與公共空間，我深感抱歉。」他對於因各方猜測而對球團與支持者造成的困擾，表達最誠摯的歉意。高國豪在聲明中明確指出：「目前我已與妻子進入離婚協商程序，為保護家人隱私並確保相關法律流程順利進行，我會以冷靜、負責的態度處理後續事宜。」他也強調身為公眾人物，會虛心接受各界的批評與指教，不希望個人私事影響球隊在賽季關鍵時刻的專注度。針對此事件，TPBL聯盟副秘書長程柏仁昨日也代表聯盟發聲。程柏仁明確表示，根據目前掌握的狀況，高國豪本人並無涉及刑事訴訟，其妻子提告他人之「侵害配偶權」屬於民事範疇。依照聯盟規章定義，目前現階段不會對高國豪做出禁賽或懲處。程柏仁直言：「我們不會輕易對一個球員判死刑，目前看到的資訊多為單方面說法，聯盟會審慎處理，若未來有進一步查證屬實的狀況，該怎麼處理就會怎麼處理。」聯盟同時也呼籲外界將目光放回正激烈的季後賽場上，肯定高國豪本賽季帶領風城軍團挺進季後賽的亮眼表現。高國豪去年曾因與兄長的家務事風波一度遭到暫停出賽處分，在達成和解後重返球場，本季打出MVP等級的身手，不僅幫助攻城獅重返季後賽，個人表現更獲得一致好評。如今再度面臨私生活挑戰，高國豪在聲明的最後表示：「接下來我會全力回歸球場，專注於比賽任務，力求為球隊爭取佳績。」在高國豪發布聲明後，所屬球團攻城獅也發布聲明表示：「關於高國豪個人事件引發的紛爭，球團經內部決議，依規處以扣除三個月薪水之處分。同時，即日起禁止高國豪出席任何球隊公開活動，要求其深自反省。」聲明最後提到，「高國豪已向球隊致歉，並承諾會以負責態度處理後續離婚法律程序。目前全隊目標一致，將專注於季後賽備戰，感謝各界的監督與指教。」