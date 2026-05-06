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芝加哥小熊隊今日在主場與辛辛那提紅人隊交手，靠著一壘手布許（Michael Busch）在8局擊出追平全壘打，並於10局下敲出再見安打，終場以3：2氣走對手，連續兩天都以再見方式帶走勝利，不僅笑納7連勝，更將驚人的主場連勝紀錄推進至13場，氣勢銳不可擋。小熊隊今日推派泰昂（Jameson Taillon）掛帥先發，雖在首局面對布雷戴（JJ Bleday）時因變速球失投遭陽春砲狙擊，隨後在6局又被洛爾（Nathaniel Lowe）敲出陽春彈，但他中後段表現回穩，並化解滿壘危機，為球隊守住防線。然而，小熊打線在前6局遭到壓制，包含本場擔任「4棒、右外野手」的鈴木誠也，全場4打數無安打，僅選到1次保送。面對1分落後的局面，小熊打線於7局下半吹起反攻號角，靠著阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的盜壘及柏格曼（Alex Bregman）的適時安打追回1分。8局下，布許挺身而出，鎖定紅人中繼山提蘭（Tony Santillan）的94英里速球，一棒掃出右外野追平全壘打，將比賽硬是逼入延長。進入10局延長賽，小熊後援羅里森（Ryan Rolison）強力壓制飆出2K無失分，為球隊創造獲勝契機。最終在無人出局二壘有人的情況下，布許再度成為英雄，擊出穿越二游的再見安打，紅人游擊手德拉庫斯（Elly De La Cruz）發生守備瑕疵，讓二壘跑者奔回本壘得分。這不僅是小熊連續兩場靠再見攻勢贏球，更凸顯了球隊在關鍵時刻的強大勝負心理。