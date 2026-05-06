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2026年世界桌球團體錦標賽於英國倫敦開打，台灣代表隊昨（5）日傳來雙重驚喜。男團在頭號核心林昀儒帶領下，橫掃塞爾維亞順利搶下16強門票。女團則在當家王牌鄭怡靜持續缺陣情況下，由陳思羽領軍，全體展現極強韌性，與波多黎各鏖戰五點後以3：2驚險勝出，次輪將與強敵香港爭奪八強席位。即便世界排名第21的台灣「桌球一姊」鄭怡靜缺陣，台灣女團仍展現深厚的戰力。本次教練團大膽啟用年僅18歲的新秀彭郁涵與葉伊恬，兩人不負眾望，在淘汰賽首輪各扛兩點單打。開賽首點，初登大賽舞台的彭郁涵，對上世排第18的波多黎各名將狄亞茲（Adriana Diaz），雖一度取得局數領先，可惜最終仍因經驗稍遜遭逆轉。在開局不利的情況下，同樣18歲的葉伊恬隨即在第二點發威，以比數11：5、11：5、11：9，俐落的直落三橫掃對手扳回一城。隨後，陣中經驗最豐富的32歲老將陳思羽出戰，他在受傷後回歸，雖現在世界排名落至159名，但陳思羽的實力絕不如此，他頂住壓力，於第三點單打穩定發揮，對手布爾戈斯（Brianna Burgos）最後仍顯急躁，陳思羽先拿下3局勝出，幫助女團在五戰三勝制的比賽中先行取得聽牌優勢。取得聽牌的台灣女團在第四點，再度派出葉伊恬，卻不敵狄亞茲，戰局後進入白熱化。關鍵第五點，彭郁涵再度站上第一線迎戰李昂（Edmarie Leon），他展現卓越的防守纏鬥能力，他也自我激勵，打出自信。最終彭郁涵沉穩心態掌控節奏，連續三局在關鍵分勝出，最終比數11：9、12：10、11：9，以極小分差勝出展現強心臟，也成功替台灣女團完成了含金量極高的「關門」任務，順利晉級16強，將對決香港。