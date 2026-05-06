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▲根據數據統計，湖人隊本賽季面對衛冕軍雷霆完全落入下風，五場比賽的輸分分別為：29分、9分、43分、36分以及本場的18分。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊與奧克拉荷馬雷霆隊的系列賽G1今（6）日落幕，湖人隊最終以90：108慘敗。這場比賽不僅延續了湖人本賽季對陣雷霆的弱勢，更寫下了一項尷尬紀錄：本賽季雙方5次交手（含例行賽與季後賽），湖人隊總計已輸給雷霆隊高達135分，平均每場輸掉27分。根據數據統計，湖人隊本賽季面對衛冕軍雷霆完全落入下風，五場比賽的輸分分別為：29分、9分、43分、36分以及本場的18分。儘管詹姆斯（LeBron James）昨日展現高效輸出，但依然無法填補整體實力的差距。其實今天湖人上半場打得還不錯，但下半場卻完全崩盤，相當可惜。雷霆展現出板凳深度，上來的球員都能有所發揮，儘管SGA的表現沒到最佳水準，但依然能幫助球隊取勝。湖人隊對陣雷霆的慘淡表現引發了社群媒體Reddit網民的瘋狂吐槽，其中最受關注的觀點是將兩隊比喻為《寶可夢》中的屬性剋制，有網友笑稱：「這就像是水系（Lakers/湖人）對上電系（Thunder/雷霆），完全是錯位競爭。」但也有網友反駁，雷霆是籃球球衣（神奇寶貝中水系）、湖人是黃色（神奇寶貝中電系），後者才應該贏。也有球迷直言，面對雷霆的「電力」全開，有球迷無奈感嘆：「湖人現在急需加入一些『地面系』球員（意指防守更紮實或不同類型的戰力）來應對，否則會被一直電下去。」寶可夢對戰中，電屬性實際上是完全剋制水屬性的。當電屬性招式（例如十萬伏特或打雷）攻擊水屬性寶可夢時，能造成高達兩倍的「效果絕佳（Super Effective）」傷害。雖然這理論純屬搏君一笑，但是上一輪湖人也是擊敗了配色是紅色、且名字中有「火」的火箭，這些巧合也讓人對本屆不斷激烈的NBA戰局帶來一些有趣的討論點。調侃歸調侃，湖人這一場攻防兩端被壓制，後衛里夫斯（Austin Reaves）此戰手感冰冷，防守端被對手予取予求。加上球隊主控唐西奇奇（Luka Doncic）因傷缺席，導致球隊下半場堅持不住。不過也有球迷認為即便唐西奇在場，以他過去對陣雷霆場均僅15.5分的數據，也難以改變被橫掃的命運。雷霆隊展現出的統治力讓不少網友預言「雷霆王朝」即將到來，甚至看好他們本季能夠完成「連霸」奪冠紀錄。面對如此巨大的實力差，湖人隊若想在第二戰翻盤，除了唐西奇回歸，或許真的需要一些運氣了。