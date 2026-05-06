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中心打線得點圈的適時一擊



先發投手的續航力與牛棚穩定度





面對道奇先發投手的進攻應對策 關鍵棒次的長打發揮與得點圈把握度

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月7日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上休士頓太空人的比賽，此戰道奇將推派格拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，而太空人則是推出麥考勒斯（Lance McCullers Jr）應戰，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（22勝14敗）vs 休士頓太空人（15勝22敗）比賽時間：台灣時間5月7日（四）早上02：10✅道奇觀戰焦點：打線急需火力支援 反彈戰力誓言扳回一城道奇隊今日在低比分戰役中惜敗，打線整場遭到壓制，得點圈適時一擊乏力成為戰敗主因。明日道奇勢必尋求打線反彈，期盼在進攻端展現更強的串聯性，並為球隊搶下關鍵勝利，力求避免系列賽陷入落後。觀戰重點：✅太空人觀戰焦點：延續首戰贏球氣勢 乘勝追擊鞏固主場優勢太空人隊今日成功擊敗大聯盟頂尖投手大谷翔平，展現出強大的主場作戰能力與關鍵時刻的心理素質。明日力求乘勝追擊，面對道奇投手群，打線能否延續耐心選球並把握得分機會，將是能否擴大勝勢的關鍵。觀戰重點：MLB賽程（台灣時間5/7）01:10 藍鳥 VS 光芒01:15 守護者 VS 皇家02:10 道奇 VS 太空人03:45 巨人 VS 教士04:07 白襪 VS 天使04:10 勇士 VS 水手06:40 紅襪 VS 老虎06:40 運動家 VS 費城人06:40 金鶯 VS 馬林魚06:45 雙城 VS 國民07:05 遊騎兵 VS 洋基07:40 紅襪 VS 小熊07:40 守護者 VS 皇家09:20 大都會 VS 洛磯09:40 海盜 VS 響尾蛇📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台🟡電視轉播：緯來育樂台：洛杉磯道奇vs休士頓太空人🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台