美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月7日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上休士頓太空人的比賽，此戰道奇將推派格拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，而太空人則是推出麥考勒斯（Lance McCullers Jr）應戰，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。
洛杉磯道奇（22勝14敗）vs 休士頓太空人（15勝22敗）
比賽時間：台灣時間5月7日（四）早上02：10
✅道奇觀戰焦點：打線急需火力支援 反彈戰力誓言扳回一城
道奇隊今日在低比分戰役中惜敗，打線整場遭到壓制，得點圈適時一擊乏力成為戰敗主因。明日道奇勢必尋求打線反彈，期盼在進攻端展現更強的串聯性，並為球隊搶下關鍵勝利，力求避免系列賽陷入落後。
觀戰重點：
太空人隊今日成功擊敗大聯盟頂尖投手大谷翔平，展現出強大的主場作戰能力與關鍵時刻的心理素質。明日力求乘勝追擊，面對道奇投手群，打線能否延續耐心選球並把握得分機會，將是能否擴大勝勢的關鍵。
觀戰重點：
01:10 藍鳥 VS 光芒
01:15 守護者 VS 皇家
02:10 道奇 VS 太空人
03:45 巨人 VS 教士
04:07 白襪 VS 天使
04:10 勇士 VS 水手
06:40 紅襪 VS 老虎
06:40 運動家 VS 費城人
06:40 金鶯 VS 馬林魚
06:45 雙城 VS 國民
07:05 遊騎兵 VS 洋基
07:40 紅襪 VS 小熊
07:40 守護者 VS 皇家
09:20 大都會 VS 洛磯
09:40 海盜 VS 響尾蛇
📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台
🟡電視轉播：
緯來育樂台：洛杉磯道奇vs休士頓太空人
🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台
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比賽時間：台灣時間5月7日（四）早上02：10
✅道奇觀戰焦點：打線急需火力支援 反彈戰力誓言扳回一城
道奇隊今日在低比分戰役中惜敗，打線整場遭到壓制，得點圈適時一擊乏力成為戰敗主因。明日道奇勢必尋求打線反彈，期盼在進攻端展現更強的串聯性，並為球隊搶下關鍵勝利，力求避免系列賽陷入落後。
觀戰重點：
- 中心打線得點圈的適時一擊
- 先發投手的續航力與牛棚穩定度
太空人隊今日成功擊敗大聯盟頂尖投手大谷翔平，展現出強大的主場作戰能力與關鍵時刻的心理素質。明日力求乘勝追擊，面對道奇投手群，打線能否延續耐心選球並把握得分機會，將是能否擴大勝勢的關鍵。
觀戰重點：
- 面對道奇先發投手的進攻應對策
- 關鍵棒次的長打發揮與得點圈把握度
01:10 藍鳥 VS 光芒
01:15 守護者 VS 皇家
02:10 道奇 VS 太空人
03:45 巨人 VS 教士
04:07 白襪 VS 天使
04:10 勇士 VS 水手
06:40 紅襪 VS 老虎
06:40 運動家 VS 費城人
06:40 金鶯 VS 馬林魚
06:45 雙城 VS 國民
07:05 遊騎兵 VS 洋基
07:40 紅襪 VS 小熊
07:40 守護者 VS 皇家
09:20 大都會 VS 洛磯
09:40 海盜 VS 響尾蛇
📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台
🟡電視轉播：
緯來育樂台：洛杉磯道奇vs休士頓太空人
🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台