在日本職棒（NPB）效力福岡軟銀鷹的台灣強投「龍之子」徐若熙，前（4）日先發對戰埼玉西武獅，卻陷入罕見的苦戰，僅投4局就失7分，下場後難掩失落情緒。徐若熙球迷也在Threads上掀起討論，其中一篇分析吸引破30萬次瀏覽，指出徐若熙投不同球種的「手套小動作」不同，若「手套往後拉再撞擊」高機率為直球。底下不少網友留言表示照著這個方式真的「預測成功」，擔心可能已被日職掌握。
徐若熙4局失7分！球迷透露看出盲點
徐若熙在日職開季後投出好投，不料一度進入低潮期突被下放二軍，相隔超過半個月，徐若熙再次先發登板，卻被連續擊出安打，首局就失4分，最後4局投完失掉7分，過程中還被西武隊洋砲奈文（Tyler Nevin）敲出2轟，下場一度被鏡頭拍到失望落淚的神情，讓球迷相當心疼。
針對徐若熙近兩場在一軍低迷表現，就有球迷在Threads討論，指出徐若熙遭敲多支安打、狂失分的原因，恐怕投球姿勢遭「看穿」。
徐若熙「手套」藏玄機！直球、變化球真的看得出來？
該分析指出，徐若熙在採「揮臂式投球」時，出現了不尋常的慣性動作。當徐若熙投球前先將「手套往後拉再撞擊」時，高機率會投出直球。
反之，若徐若熙「手套保持不動或直接撞擊」，則多半為變化球。該球迷表示，他是在反覆觀看徐若熙這四場的投球後，才觀察到的狀況。不過若採固定式揮臂，就沒有這麼明顯的差異。
投球小動作變打擊方針？球迷：增加節奏變化
投手細微的肢體語言，在職業賽場上往往成為敵方打擊的方針，先行預判投球球路，決定揮棒與否。而該篇討論在發布一天後突破30萬瀏覽，也吸引球迷留言，「我按照你說的都成功預測球種」、「如果是這樣，林安可可以打個電話跟若熙說是怎麼回事嗎？」、「希望對若熙有幫助！」
此外，網友參與討論，認為中職投球有時間限制，但日職沒有，徐若熙可藉由這點來增加節奏變化、混淆投球訊息，不讓打者有機可趁。另有留言也指出，4局徐若熙對決小島大河時，出手時稍微拉了一下手套，以為會是高角度壞球，但最終是變速球進入好球帶，小島大河「站著被三振」，也為此分析增添了討論度與參考價值。
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徐若熙在日職開季後投出好投，不料一度進入低潮期突被下放二軍，相隔超過半個月，徐若熙再次先發登板，卻被連續擊出安打，首局就失4分，最後4局投完失掉7分，過程中還被西武隊洋砲奈文（Tyler Nevin）敲出2轟，下場一度被鏡頭拍到失望落淚的神情，讓球迷相當心疼。
針對徐若熙近兩場在一軍低迷表現，就有球迷在Threads討論，指出徐若熙遭敲多支安打、狂失分的原因，恐怕投球姿勢遭「看穿」。
徐若熙「手套」藏玄機！直球、變化球真的看得出來？
該分析指出，徐若熙在採「揮臂式投球」時，出現了不尋常的慣性動作。當徐若熙投球前先將「手套往後拉再撞擊」時，高機率會投出直球。
反之，若徐若熙「手套保持不動或直接撞擊」，則多半為變化球。該球迷表示，他是在反覆觀看徐若熙這四場的投球後，才觀察到的狀況。不過若採固定式揮臂，就沒有這麼明顯的差異。
投球小動作變打擊方針？球迷：增加節奏變化
投手細微的肢體語言，在職業賽場上往往成為敵方打擊的方針，先行預判投球球路，決定揮棒與否。而該篇討論在發布一天後突破30萬瀏覽，也吸引球迷留言，「我按照你說的都成功預測球種」、「如果是這樣，林安可可以打個電話跟若熙說是怎麼回事嗎？」、「希望對若熙有幫助！」
此外，網友參與討論，認為中職投球有時間限制，但日職沒有，徐若熙可藉由這點來增加節奏變化、混淆投球訊息，不讓打者有機可趁。另有留言也指出，4局徐若熙對決小島大河時，出手時稍微拉了一下手套，以為會是高角度壞球，但最終是變速球進入好球帶，小島大河「站著被三振」，也為此分析增添了討論度與參考價值。