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▲41歲老頭LeBron James在G1還是以水準以上發揮砍27分、6助攻，全場17投12中，命中率和進攻效率高得驚人。（圖／路透／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

湖人vs.雷霆」系列賽G1，雷霆108：90小小揍了湖人。湖人四節都輸，三分不靈，進攻受阻，雷霆不愧衛冕軍，即使上季MVP王牌殺手Shai Gilgeous-Alexander(SGA)全場被湖人包夾壓迫針對只攻下18分，但雷霆還是有足夠角色球員和三分火力支撐進攻得分，寫意走在衛冕之路。這場球就是雙方實力差距，湖人武器不夠，雷霆儘管少了球隊第二得分手JalenWilliams，角色球員配置和陣容依舊輾壓湖人。這個系列賽湖人看起來沒有任何贏球可能與機會。但湖人有兩個點確實讓人印象深刻。第一是41歲老頭LeBron James在G1還是以水準以上發揮砍27分、6助攻，全場17投12中，命中率和進攻效率高得驚人，很難想像如果這支湖人沒有老頭壓陣帶隊，會打成什麼鳥樣。去年夏天湖人新老闆連談都不想跟老頭談合約和續約+未來的事，那分不尊重接近嫌棄+鄙視。這也是我敢斷言老頭今年夏天會開湖人主因。第二是湖人針對SGA的防守和針對性非常成功，SGA今年球季68場例行賽+4場季後賽得分至少20分，今年球季第一次被對手守到沒有出手空間和機會。SGA在G1全場15投8中，攻下18分，還發生7次失誤，罰球3罰2中。但雷霆有太好的角色球員和團隊，雷霆第一長人Chet Holmgren24分、12籃板、3火鍋，先發得分後衛Ajay Mitchell砍18分，後衛Jared McCain替補15分鐘摘下重要12分，先發中鋒Isaiah Hartenstein用百分百命中率攻下8分、9籃板，比賽最後4分鐘籃下連拋進兩球+一記關鍵火鍋，捏熄湖人最後反撲氣焰。湖人教練JJ Redick還是很有一套，把季後賽湖人帶到另一個高度，只是這個高度想要擊敗雷霆依舊不可能。▲SGA在G1全場15投8中，攻下18分，還發生7次失誤，罰球3罰2中。（圖／美聯社／達志影像）湖人兩名主力後衛Marcus Smart、Austin Reaves進攻都很低迷，手感鐵整場。Austin Reaves全場16投3中只得8分，其中三分球5投盡墨，Marcus Smart 15投4中攻下12分，其中三分球8投2中，沒有兩名主力後衛和射手出色火力支援，湖人根本不是雷霆對手。上一輪淘汰火箭，湖人四勝都投出4成2以上三分命中率，對雷霆G1湖人三分球30投10中，三分命中率只有3成3。Austin Reaves的進攻、突破和三分手氣尤其重要，湖人需要老頭之外另一個進攻得分和三分爆發點，否則根本沒辦法威脅雷霆。雷霆並沒有打很好，但已經足夠贏球，這組對決實力差距已經擺在抬面上，就看湖人能不能投出好手氣和爆發型進攻得分。打火箭只要防守好就能贏球，因為火箭不會進攻三分又不好。打雷霆防守即使更好也無法贏球，因為雷霆進攻更加出色高效。