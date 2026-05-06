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NBA西區次輪G1昨日開打，明尼蘇達灰狼隊在客場以104：102驚險擊敗聖安東尼奧馬刺隊，成功在系列賽拔得頭籌。 儘管如此馬刺隊超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）在比賽中送出12次阻攻，給予灰狼球員進攻籃下十分大的威脅。對此灰狼球員麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）賽後受訪時給出一個有趣的策略，他直言：「只要假裝他不在那裏就行了。」或許正是這種「精神勝利法」給予他們無畏衝向禁區的勇氣。文班亞馬上一場比賽打破NBA多項紀錄，他生涯第一次打季後賽，就開始不斷刷新阻攻紀錄，讓人見識到其不世出的天賦。這位身高7呎5吋（約226公分）的法籍巨星在此役化身「禁區守護神」，全場貢獻11分、15籃板，並狂賞12記阻攻，展現了年度最佳防守球員（DPOY）的頂級實力。 面對如此威懾力，灰狼隊雖然全場遭到封鎖多次，但仍靠著傷癒回歸的球星愛德華茲（Anthony Edwards）攻下18分，在客場搶下關鍵一勝。面對文班亞馬令人窒息的阻攻壓力，灰狼隊前鋒麥克丹尼爾斯在賽後受訪時，揭露了球隊看似簡單卻極為有效的應對策略。 麥克丹尼爾斯直言，他們的心態就是持續衝擊籃筐，並「表現得像文班亞馬不在場上一樣」。「我的意思是，他肯定會拿到阻攻，畢竟他是世界上最高的人，」麥克丹尼爾斯說道。 他表示灰狼隊全隊接受了「球一定會被蓋」的事實，但絕不因此畏縮不前。