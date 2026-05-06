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📍男團晉級看點：「小林」同學對決「小莫」同學？台灣能否闖4強報仇？

📍女團晉級看點：台灣、香港多次交手能否一雪前恥？有望對戰歐洲桌球大國

2026年世界桌球團體錦標賽於英國倫敦開打，台灣代表隊昨（5）日男、女順利晉級，今天下午5點兩隊即將出戰16強賽。男團依然由林昀儒領軍，將交手丹麥，若贏下8強門票有望對上瑞典或克羅埃西亞的勝方；女團則是在鄭怡靜缺陣情況下，由老將陳思羽帶隊，對陣老對手香港，香港女團近三場比賽皆完封對手，體力有優勢，台灣女團若擊退香港有望雪恥，平雙方近9年戰績。世界桌球團體錦標賽昨天男女團雙雙傳來捷報，台灣男團昨由林昀儒作為開路先鋒，雖首局以8：11丟掉，但隨後連追三局，皆以大比數逆轉戰局；隨後馮翊新出戰，以11：13、5：11、8：11直落三奪勝；第三點台灣17歲小將郭冠宏同樣直落三，成功完封塞爾維亞，拿下16強晉級門票。台灣男團將在今天下午5點，對戰丹麥。丹麥曾在排名賽中以3：0的成績戰勝馬達加斯加、墨西哥、蒙古等隊伍，只有在32強賽中對上加拿大時，驚險打到第五點才收下勝利。由於台灣男團若能順利擊敗丹麥晉級，將在8強賽對上瑞典與克羅埃西亞的勝方，其中，瑞典男單一哥「小莫」莫雷加德（Truls Möregårdh）以強勁又多變的球風聞名，也是林昀儒的好友兼老對手，兩人有過多次對戰經驗，若雙方順利晉級將碰頭，有望看到「一哥」對決搶4強門票。台灣男團則是在無關晉級的排名賽「練兵戰」中，兩次敗給日本，不過雙方由於分組關係，最快可能在4強戰碰頭。台灣女團部分，由於鄭怡靜連續兩場缺陣，老將陳思羽扛起「一姐」責任，帶領小將出戰。昨天除了陳思羽出戰第三點，搶先聽牌外，其他四場皆由18歲小將彭郁涵、葉伊恬上場對戰波多黎各，兩人展現初生之犢不畏虎的精神，各拿一點。其中，彭郁涵擔任「關門人」展現大心臟擊退對手，讓台灣以3：2驚險收下16強門票。女團同樣在今天下午5點開打，對上老對手香港，雙方女團在國際舞台上近三次交手由台灣僅收下一次勝利，不過近一次在2024年，當時香港以3：2收下勝利，台灣女團今有望「雪恥」，力拚8強門票。香港女團這次在世桌賽中已保持四連勝成績，且連三場都以3：0完封對手，由於快速收下勝利，今天可能有體力優勢。台灣女團若晉級8強，有望對戰德國或北韓的勝方。