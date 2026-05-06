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115年全國大專校院運動會田徑賽事進入最後一天賽程，代表國立體大出賽的張博雅，今天在女子200公尺跑出24秒16，再度拿下金牌，不但完成個人在本項目的五連霸，更是連續五屆在全大運都拿下三面金牌，展現出色實力。張博雅本屆參加100公尺跨欄、200公尺與4X100公尺接力，都拿下金牌，全大運連續五屆都帶回三面金牌，也是台灣女子短跑界最受矚目的頂尖好手。對於張博雅來說，200公尺是她的副項，卻是她累積體能的重要訓練，她在冬訓的體能訓練都以200公尺的課表為主，她強調，欄架選手到後面的體能維持是非常重要的，練習200公尺對她後半段有很大幫助。此外，張博雅今年賽事馬不停蹄，賽事密集就是沒有時間去慢慢累積體能與練習，透過200公尺課表累積的體能，就成為她維持身體強度一個很重要的部分。結束全大運賽事，張博雅還不得閒，馬上要前往大阪參加木南道孝紀念賽，她期許自己面對高強度競爭，能將自己的成績持續推進，目標希望在女子100公尺跨欄的成績，能突破13秒。