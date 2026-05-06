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115年全國大專校院運動會田徑賽事持續在中央大學田徑場舉行，眾所矚目的400公尺跨欄賽事傳出佳績，代表台灣體大的林仲威，跑出49秒28，不但再度達標名古屋亞運參賽標準，也打破由台灣體大學長陳傑所保持的49秒54大會紀錄。「雖然我已經達標亞運，但今年度的比賽，我的成績都是在49秒後半段，這一場能再達標，代表我的狀況有慢慢回來。」林仲威去年在台灣國際田徑公開賽跑出49秒00達到亞運參賽標準，但接下來賽事的成績都未能再有更大突破，來到全大運又再度達標亞運，也讓他對自己的調整更有自信。林仲威原本將目標放在周末的大阪木南道孝紀念田徑賽，先參加全大運，希望能有兩至三個欄架能以13步通過，雖然沒能達成技術目標，但秒數令他感到滿意，他期許接下來到大阪參賽，面對更多能跑進48秒的選手，能有更好表現，而全大運的成績也給了他不小信心。林仲威持續備戰亞運，除了技術調整外，也希望能持續推進秒數，他給自己設定的亞運目標，希望能先進決賽，再挑戰站上頒獎台的機會，更重要的是，期許自己在高強度舞台，能一舉達標奧運參賽門檻。女子組方面，代表台灣師大的鍾欣儒，跑出58秒09摘金，但她對自己的表現不甚滿意，她說：「原本希望打破佩菁老師的紀錄，但跑過終點看到58秒，有點失望。」她強調，可能是累積了疲憊，導致比賽後半段有些難跑，接下來會再加強後半段速度，挑戰亞運能站上頒獎台。儘管鍾欣儒對自己表現不太滿意，但家鄉宜蘭縣體育會帶來滿滿溫暖，理事長陳漢鍾特地委請同仁帶來獎金，包括本屆全中運與全大運參賽優秀選手，鼓勵選手能繼續前進。