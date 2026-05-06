底特律老虎隊5日宣佈正式簽下擁有9年大聯盟資歷的資深游擊手保羅·德揚（Paul DeJong），雙方簽下一紙小聯盟合約。由於老虎隊目前面臨內野傷兵潮，這名具備長打火力的前全明星內野手加盟，極有可能直接衝擊到台灣好手李灝宇（Hao-Yu Lee）在內野的發揮空間。
德揚逃脫洋基合約投靠老虎 重砲火力引關注
德揚現年32歲，職業生涯累積敲出146支全壘打，曾於2019年入選大聯盟全明星賽。他日前行使合約逃脫權，離開紐約洋基隊的小聯盟體系，隨即與老虎隊達成協議。根據合約內容，若德揚被升上大聯盟，將可獲得按比例計算的100萬美元年薪，目前他已被指派至老虎隊3A的托萊多泥母雞（Toledo Mud Hens）隊。
本賽季德揚在洋基3A出賽23場，雖然打擊率僅.203，但長打表現驚人，在64個打數中狂轟6發全壘打，整體攻擊指標（OPS）高達.877。
內野守位多面手 總教練辛奇讚不絕口
老虎隊總教練辛奇（A.J. Hinch）對德揚的加入感到興奮，特別強調了他的「守備多樣性」。德揚本季在小聯盟展現了防守三壘、游擊與二壘的全方位能力。辛奇表示：「德揚經驗豐富、球風強悍，能提供球隊需要的深度。我很高興他願意加入老虎隊。」
李灝宇面臨嚴峻挑戰 老將經驗成為升遷優勢
目前老虎隊大聯盟內野正值用人之際，主力球員巴耶茲（Javier Baez）與托雷斯（Gleyber Torres）均受到傷勢困擾。原本正在老虎隊體系中爭取更多發揮機會的台灣小將李灝宇，其二壘守位與德揚重疊。
美媒分析指出，比起強行拉上尚未準備好的新秀，老虎隊高層目前更傾向於讓德揚這種擁有近1000場大聯盟出賽經驗的老將來穩定局勢。預計德揚最快將在下周內獲得晉升機會，這無疑將壓縮李灝宇的晉升路徑與上場時間。
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德揚現年32歲，職業生涯累積敲出146支全壘打，曾於2019年入選大聯盟全明星賽。他日前行使合約逃脫權，離開紐約洋基隊的小聯盟體系，隨即與老虎隊達成協議。根據合約內容，若德揚被升上大聯盟，將可獲得按比例計算的100萬美元年薪，目前他已被指派至老虎隊3A的托萊多泥母雞（Toledo Mud Hens）隊。
本賽季德揚在洋基3A出賽23場，雖然打擊率僅.203，但長打表現驚人，在64個打數中狂轟6發全壘打，整體攻擊指標（OPS）高達.877。
老虎隊總教練辛奇（A.J. Hinch）對德揚的加入感到興奮，特別強調了他的「守備多樣性」。德揚本季在小聯盟展現了防守三壘、游擊與二壘的全方位能力。辛奇表示：「德揚經驗豐富、球風強悍，能提供球隊需要的深度。我很高興他願意加入老虎隊。」
李灝宇面臨嚴峻挑戰 老將經驗成為升遷優勢
目前老虎隊大聯盟內野正值用人之際，主力球員巴耶茲（Javier Baez）與托雷斯（Gleyber Torres）均受到傷勢困擾。原本正在老虎隊體系中爭取更多發揮機會的台灣小將李灝宇，其二壘守位與德揚重疊。
美媒分析指出，比起強行拉上尚未準備好的新秀，老虎隊高層目前更傾向於讓德揚這種擁有近1000場大聯盟出賽經驗的老將來穩定局勢。預計德揚最快將在下周內獲得晉升機會，這無疑將壓縮李灝宇的晉升路徑與上場時間。