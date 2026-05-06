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由中華科技大學主辦的「第一屆中華科大盃籃球邀請賽」於今（6）日在校內體育館點燃戰火。本次賽事吸引了來自全國各地的頂尖高中籃球勁旅參與，將進行為期四天的激烈角逐。開幕儀式上，中華科技大學副校長李宗霖親自蒞臨現場主持開球。李副校長在致詞中表示：「籃球不僅是一項競技運動，更是團隊合作與意志力的磨練。中華科大致力於多元校園發展，透過舉辦此次盃賽，希望能提供全國優秀學子一個高品質的競技舞台。我們今年更祭出優渥獎助金，錄取球員有機會享有四年學雜費補助，歡迎熱愛籃球的青年才俊加入中華科大。」本次受邀參賽的隊伍皆為國內籃球名校戰力紮實。首先是泰山高中作為HBL甲級聯賽的傳統強權，泰山高中以「黑衫軍」剽悍的防守與強大禁區宰制力聞名，今年度在各大聯賽中表現依舊穩健，是本次賽事的奪冠大熱門；新民高中（原強恕高中） 承襲了傳統籃球名校強恕高中的堅韌血統，在更名後持續深耕基層籃球。球隊轉型後戰術更顯活潑，近年在乙級賽事中展現極強的凝聚力與逆轉鬥志。中華商海則是擁有地緣優勢且近年來戰力大幅成長，球員身體素質優異。在教練團的磨練下，今年在北區地區預賽中多次擊敗強敵，進步幅度令人矚目；海星高中於HBL甲級賽事中表現亮眼，展現出強大的體力與戰術執行力；臺東高中作為傳統東部籃球重鎮，過去兩年多次闖進複賽，以堅韌的防守著稱；三重商工具備深厚的體力儲備與外線火力，在各大邀請賽中名列前茅；高苑工商 作為南台灣傳統豪強，近年持續穩定輸出優質球員，戰術體系極具威脅。來自後山的臺東高中球員表示：「雖然從台東遠征台北有些舟車勞頓，但能跟各區強隊在中華科大這麼好的場地切磋，非常值得。這裡的賽事氛圍很專業，也讓我們感受到學校對籃球運動的重視。」而高苑工商教練則提到，來到台北參賽能讓學生球員體驗不同的比賽節奏，對接下來的賽事整備有極大幫助。「第一屆中華科大盃」將持續進行至 5 月 9 日（週六）。校方同步於官方臉書舉辦抽獎活動，球迷只要留言支持學校即可參加。此外，中華科大籃球隊正積極展開招生，目標透過高強度賽事凝聚校園活力。