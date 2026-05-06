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台灣男兒繼續在小聯盟發光！效力於守護者3A的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）台灣時間今（6）日作客小熊3A，對決台將「龍仔」（Jonathon Long）。其中，費仔敲1安帶有2分打點，並選到2次四壞上壘，發揮強打與選球眼能力。另外效力響尾蛇3A的台灣強投林昱珉，今天面對巨人3A先發上陣，主投5局飆6K，收下本季第2勝，也是他本季首次無失分表現。現效力於守護者3A的費仔（Stuart Fairchild），今天對陣小熊3A賽事中展現卓越選球與長打實力，扛起先發第4棒。3局上，費仔在滿壘優勢下挺身而出，與投手纏鬥6球後，精確捕捉一顆90.5英里（約145.6公里）的伸卡球，順勢揮出貫穿右外野的平飛安打，強勢護送兩名跑者歸回本壘，帶2分打點。費仔雖然本場只繳出這支安打，但價值連城，額外還有兩次四壞保送上壘，展現「選球眼」，共計上壘三次。此外，同場對陣的台將龍仔（Jonathon Long）今天雖吞3K，不過5局下有找回手感，精確鎖定一顆時速79.2英里（127.5 公里）的曲球，順勢揮出貫穿中外野的強勁安打，且該球噴發初速高達103.6英里（166.7 公里），展現強勁的長打攻擊，但最終小熊3A以6：9不敵守護者。除了台灣強打外，駐守響尾蛇3A輪值要角的台灣左投林昱珉，今日出戰巨人3A，繳出本季至今最耀眼的代表作。他在前兩局就掌握節奏，頻頻製造軟弱擊球，2局下更乾淨俐落繳出3上3下。雖在3局下一度因為安打與保送陷入滿壘，但林昱珉再展霸氣、臨危不亂，正面對決強打貝利克多（Victor Bericoto），誘使對方擊出飛球出局。接著4、5局，林昱珉投球依然穩定，連續連續讓對方六名打者空手而歸，上演6上6下精彩好戲。他在這場戰役中的變速球最具威脅力，與148.4公里的火球形成速差，讓打者捉模不到。最終林昱珉主投5局僅被敲3安、送出6K、1保送，繳出本季首場無失分好投，更是他個人第二勝，防禦率從5.40降至4.39，狀態有回升跡象，也登上球隊社群，並標記他本場數據，展現穩定先發實力。